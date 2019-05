French News: Présentation des timbres spéciaux “Pour le sport” Moments olympiques légendaires

Source: Ministère fédéral des finances06.05.2019 Timbres et pièces de collection

Le ministère fédéral des Finances s’en tient à la tradition cette année et émettra trois nouveaux timbres spéciaux de la série “Für den Sport” en mai 2019. La secrétaire d’État parlementaire du ministre fédéral des Finances, Bettina Hagedorn, présentera les timbres à Berlin mercredi. , La présentation aura lieu le 8 mai 2019, à 10h00, au Rundfunk Berlin-Brandenburg, au Kleiner Sendesaal, au Masurenallee 8-14, 14057 Berlin. “Avec la série de timbres” Pour le sport “, le ministère fédéral des Finances soutient la Stiftung Deutsche Sporthilfe. Depuis 1968, les marques «Plus» ont débloqué environ 140 millions d’euros de subventions pour des activités et des tâches sociales dans le domaine du sport junior et de haut niveau. Le président de la fédération est le président de la Fondation allemande pour l’aide au sport. Cette année, la série ‘Légendes sportives’ sera poursuivie avec trois moments olympiques légendaires. Et Halla rigole comme si elle savait de quoi il retourne. ‘Aux Jeux équestres olympiques de Stockholm en 1956, le sauteur Hans Günter Winkler est blessé au deuxième tour. Il peut à peine mener sa jument. Le journaliste Hans-Heinrich Isenbart commente: “Et Halla rigole comme si elle savait de quoi il s’agit.” Malgré une fracture musculaire à l’aine, la course sans erreur réussit: l’or pour l’équipe et en simple. Qu’est-ce que Behle? 15 km aux Jeux olympiques d’hiver de 1980 à Lake Placid, le jeune skieur de fond allemand Jochen Behle est étonnamment rapide après cinq kilomètres. Cependant, les caméras ne l’éblouissent pas dans les bois enneigés. Bruno Moravetz, journaliste, appelle désespérément: “Où est Behle?” Encore et encore. Behle est douzième, mais les trois mots le rendent célèbre du jour au lendemain. «Volez, Albatros, volez!» Michael Groß a déjà remporté l’or à deux reprises au stade de natation des Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles et il a également attrapé plus de 200 mètres de papillon. Le journaliste Jörg Wontorra tire sur le géant de deux mètres: “Volez, Albatros, volez!” Ce sera en argent. “(Texte: Stiftung Deutsche Sporthilfe) Les timbres spéciaux ont été conçus par le professeur Armin Lindauer de Mannheim; ils ont une valeur de 70 + 30 cents (Halla), 85 + 40 cents (Behle) et 145 + 55 cents (Albatros). Les timbres sont disponibles depuis le 4 mai 2019 dans les points de vente de Deutsche Post AG.Mehr zum ThemaThe Stamp Programme annuel 2019

