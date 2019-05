French News: Rapport du Conseil mondial de la biodiversité – BUND appelle à un redressement pour une protection efficace de nos écosystèmes

Source: Fédération pour l’environnement et la conservation de la nature, Allemagne, Berlin. À l’occasion du rapport publié aujourd’hui sur l’état de la biodiversité, l’Association fédérale allemande pour l’environnement et la conservation de la nature (BUND) appelle à un revirement rapide de notre mode de vie et de notre travail. “La destruction de la biodiversité menace l’humanité au moins autant que la crise climatique. Nous, êtres humains, sommes tributaires d’écosystèmes qui fonctionnent – ils sont la base de nos vies “, a déclaré Hubert Weiger, président du Bund pour BUND. “Le gouvernement fédéral doit mettre en œuvre des mesures rapides et efficaces pour prévenir l’effondrement écologique. Il est urgent de repenser la véritable durabilité pour s’éloigner du mantra économique de la croissance constante. “Pour la première fois depuis 2005, le rapport du Conseil mondial de la biodiversité rassemble toutes les connaissances scientifiques sur l’état actuel de la biodiversité dans le monde. Un message clé est que la perte progressive de la biodiversité est un problème existentiel pour nous, êtres humains. Une biodiversité saine et les services écosystémiques connexes sont aussi importants dans nos vies qu’un climat stable. “Le rapport montre que plus d’espèces sont actuellement menacées de disparition que jamais auparavant dans toute l’histoire de l’humanité”, a déclaré Weiger. La perte dramatique de diversité biologique est également perceptible dans notre pays, par exemple lors de la mortalité massive d’insectes. Selon le rapport du Conseil mondial de la biodiversité, le problème tient principalement au fait que le commerce et la consommation mondiaux ont multiplié les pressions sur la nature au cours des dernières décennies. “Le nouveau rapport ne laisse plus aucune excuse. Nous devons enfin nous mobiliser pour réduire de manière drastique la consommation de ressources en Allemagne “, a déclaré le président de BUND. “Notre consommation de ressources, notre immense empreinte écologique en Allemagne et en Europe ont entraîné la destruction d’habitats et l’extinction d’espèces dans le monde. Par exemple, notre consommation énorme d’énergie, de viande, d’huile de palme, de papier, de métaux et de terres rares est responsable de la disparition de forêts tropicales entières. Le gouvernement fédéral doit définir le cadre politique pour une activité économique durable et une consommation durable et, par exemple, mettre un terme aux subventions polluantes dans les domaines de la politique agricole, de la pêche et des transports. “L’Allemagne présidera la présidence de l’Union européenne pour la prochaine conférence des Nations Unies sur la biodiversité en Chine en 2020, Par conséquent, du point de vue du BUND, le gouvernement fédéral a un rôle particulier à jouer. “Nous exhortons le gouvernement fédéral à faire avancer dans l’Union européenne et dans le monde entier un cadre mondial ambitieux pour la conservation de la biodiversité, qui s’appuie sur les objectifs antérieurs de protection de la biodiversité et les dépasse,” a déclaré Weiger. Pour faire preuve de bonne volonté, l’Allemagne devrait tripler son soutien financier à la protection et à la restauration mondiales des écosystèmes d’ici 2020, donnant ainsi l’exemple. Weiger conclut: “Il est nécessaire que les pays riches aident financièrement les pays financièrement faibles à protéger les espèces et leurs habitats. Les pays qui sont responsables de l’extinction des espèces par leur mode de vie, de production et de consommation doivent également être financièrement responsables. “Pour en savoir plus Depuis 150 ans, quelque 150 scientifiques de plus de 50 pays ont jeté les bases de la biodiversité mondiale. Rapport du Conseil mondial sur la biodiversité (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques / IPBES). Sur environ 1 800 pages, le rapport résumait l’état des connaissances sur la situation de la biodiversité dans le monde, notamment les changements intervenus dans les écosystèmes au cours des 50 dernières années et la mise en œuvre d’engagements internationaux clés tels que la Convention sur la diversité biologique (CDB) et les Nations Unies. Objectifs de développement durable (ODD). Le rapport inclut également des projections sur le développement de la biodiversité et des services écosystémiques d’ici 2050. Dans le résumé, les scientifiques recommandent des mesures pour mettre fin à la perte de biodiversité et des services écosystémiques. Le rapport IPBES en anglais : Nicola Uhde, expert BUND pour les politiques internationales en matière de biodiversité, tél.: 030-27586-498, portable: 0151-141 482 67, courriel: nicola.uhde@bund.net ou Katrin Matthes, attachée de presse, BUND, tél. : 030-27586-531; Courriel: presse@bund.net, www.bund.net Pour un aperçu

MIL OSI