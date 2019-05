French News: Recherche et innovation pour la société mondiale

Source: Fraunhofer-GesellschaftVor de 25 Ans a été Fraunhofer états-UNIS en tant que travailleurs indépendants de Société fondé. Les Centres de recherche de l’institut Fraunhofer états-UNIS et les Instituts de la Société Fraunhofer en Allemagne, travailler ensemble, pour un Marché mondial, la plus grande variété de technologies de Pointe à la Disposition de l’Innovation, du Laboratoire de réels du Marché. Il trace les Centres de recherche Fraunhofer-UNIS des Alliances stratégiques avec un ou plusieurs des nombreux Instituts de la Société Fraunhofer en Allemagne, et avec de grandes Universités de recherche aux états-UNIS. Objectifs de l’Activité aux états-UNIS ne sont pas seulement l’Application de la en Allemagne meilleures pratiques du transfert de technologie dans le Marché AMÉRICAIN, mais aussi et surtout de Développer la Compétence scientifique par une intense Coopération avec des Centres de recherche de Classe internationale et de la Qualification des Employés dans un Environnement international. Avec sept Centres Fraunhofer etats-UNIS, la plus grande Société dans le Fraunhofer-Réseau.Transatlantique ForschungskooperationExemplarisch pour la transatlantique des collaborations de recherche, le Succès de la Coopération de l’université de moscou et de l’institut Fraunhofer états-UNIS, le Center for Coatings and Diamond Technologies CCD. Dans le Cadre de la depuis plus de 15 Ans, la Coopération existante entre la Société Fraunhofer, Fraunhofer-UNIS, l’université de moscou et l’Institut Fraunhofer pour les matériaux et la Technologie des faisceaux IWS à Dresde, ont, entre autres, des Processus et des Architectures pour la Fabrication de haute qualité Diamantmaterialien pour des Applications de Puissance et de Hochfrequenzelektronik développé.En outre, les différents Projets de l’institut Fraunhofer-UNIS CCD titre d’exemple, les thématiques abordées, le Succès et la Pertinence sociale de la Recherche de Fraunhofer états-UNIS. C’est ainsi que les Fraunhofer-etats-UNIS-CCD-Chercheurs, par Exemple, une Solution de Traitement de l’Industrie et de Mülldeponieabwässern développé polyfluorierte Alkylverbindungen, donc des Polluants organiques persistants, se dégrade. Un Projet pour la Fabrication de systèmes de Fenêtres pour la Réduction de la Gebäudeenergiehaushalts ou évolutive Ionenstrahlquelle à l’Amélioration de la Abscheideprozesse et Propriétés des Couches minces, le Portefeuille de l’US-Chercheurs.Prof. Thomas Schuelke, Président de l’institut Fraunhofer-UNIS, a déclaré: »La longue et fructueuse Collaboration de MSU et le Fraunhofer-UNIS opérationnel repose sur le simple Recette d’un bon Partenariat: ›partage de l’Investissement, le partage des Risques, le partage des Succès.‹ Le succès de la mise en Œuvre de ce Concept, cependant, réside dans les Mains de l’Homme, la Coopération avec la Vie et de la valeur Ajoutée pour tous les Partenaires de créer. Ce sont nos Collègues à l’université de moscou et, en cas de Fraunhofer, de l’Administration jusqu’au Laboratoire. Nous sommes fiers de MSU une forte université de recherche comme un Partenaire avec lequel nous avons-nous, ensemble, les Défis et les perspectives de l’Avenir.Le Centre mène des projets de Recherche, en particulier dans les Domaines des technologies d’enduction, Kohlenstoffmaterialien et 3D, les techniques d’Impression avec un Gesamtprojektvolumen de 2,8 Millions d’USD par An. 43 pour Cent de ce Volume représente Industrieerträge. Ainsi, le Fraunhofer-UNIS CCD également l’exemple de la Réussite du Fraunhofer-Modèle à l’Étranger.Titre de docteur honoris causa Prof. Reimund Neugebauer»la Recherche et l’Innovation ne connaissent pas de Frontières. Ce sont aussi notre Engagement international de l’Excellence et l’Originalité clairement au premier Plan. Car la Coopération transfrontalière ne sont efficaces que si jouer la complémentarité des Compétences de la valeur Ajoutée pour les deux Partenaires et de nouvelles scientifiques de générer de la Valeur ajoutée«, a déclaré Prof. Reimund Neugebauer, Président de la Société Fraunhofer. »La Collaboration avec l’université de moscou, à l’instar de la Fraunhofer-Gesellschaft clair sur la Recherche appliquée et orientée sur nos technologies clés de mise au point, peut être considéré comme un exemple de Succès de notre stratégie d’Internationalisation, et est également à l’Avenir, plus d’innovation et de développement des Laboratoires dans les Marchés.«Prof. Leo Kempel, Doyen du MSU College of Engineering: »Notre Partenariat avec le Fraunhofer a les Liens de l’Université avec l’Industrie, de diverses Manières, élargi et renforcé. Nous remercions Fraunhofer pour ce que vous nous aider à avoir une meilleure Vue pour les Souhaits et Exigences de l’Industrie.«Dans le Cadre de sa Visite aux États-Unis, à l’occasion du 25e Anniversaire de Fraunhofer états-UNIS. Neugebauer est docteur honoris causa de l’université de moscou est attribué. Afin d’. Neugebauer pour ses Mérites dans le domaine de la Recherche appliquée, ainsi que pour le partenariat transatlantique de Coopération en matière de recherche de l’honneur. Il s’inscrit ainsi dans une longue Tradition de lauréats du MSU-grade honorifique, de la Recherche ou de la gestion d’Organismes publics excellent, environ Automobilpionier Henry Ford, Apple co-Fondateur de Stephen Wozniak ou de l’ex-Président AMÉRICAIN Harry Truman, et Bill Clinton.

