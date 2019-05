French News: Rencontre avec le chef du service fédéral des impôts, Mikhail Mishustin

Source: Président de la Russie – Kremlin

V. Poutine: Bonjour, commençons par la question traditionnelle, la plus élémentaire – avec les recettes fiscales et la perception. Bien sûr, et pour le début de l’année dernière, Mikhail Mishustin Mishustin, Mikhail Vladimirovich, chef du Service fédéral des impôts: Cher Vladimir Vladimirovich, au cours de l’année écoulée, nous avons résumé le résultat final: en 2018, le budget consolidé a reçu 21,3 trillions de roubles. 23% de plus que le chiffre correspondant pour 2017. Poutine: près de 30 ans. M. Mishustin: 23 pour le budget consolidé et, à vrai dire, 30 pour le budget fédéral. C’est-à-dire qu’il s’agit de l’année de pointe pour cette période de cinq ans. Et en fait, si nous parlons de toutes les taxes générant un budget, cette tendance se poursuit au premier trimestre de 2019. La tendance ne se réfère pas à 23%, le budget consolidé augmente actuellement de 12,2% par rapport au premier trimestre de 2018. Si vous regardez le principal revenu générateur d’impôt, l’impôt sur le revenu correspond à un taux de croissance de 14,1%, l’impôt sur le revenu des personnes physiques est majoré de 7,8%, soit 1,7% de plus que la croissance des salaires nominaux, qui est environ 6,1% en janvier – février, ce qui représente également un avantage notable de 10% Et la TVA – traditionnellement conservée depuis de nombreuses années, en ce sens, une tendance de collecte relativement stable – 11% et plus “Poutine: Pourquoi pas la taxe sur l’extraction de minéraux? J’ai demandé pourquoi, car nous sommes en train de procéder à une manoeuvre fiscale. M. Mishustin: Nous aurons un impôt sur le chômage de 478 milliards de pesetas au premier trimestre de 2019. Cela représente une augmentation de 15,8% par rapport à la période correspondante – le trimestre 2018. Le plus important, c’est que, dans les recettes fiscales, nous constatons une stabilité suffisante des recettes et dans les indicateurs indicatifs dont nous disposons, nous constatons que tout est basé sur la prévision macroéconomique qui nous est présentée. Il est très important que nous légalisions aujourd’hui les activités économiques des entreprises. En fait, nous fixons généralement le nombre minimum de sociétés pouvant être qualifiées de sociétés à la journée avec des signes fictifs. Aujourd’hui, ils représentent moins de 5% du nombre total de sociétés en exploitation. Environ 4 millions d’entités juridiques travaillent pour nous et ce chiffre est aujourd’hui d’environ 187 000. En d’autres termes, on peut dire que l’utilisation effective de sociétés d’un jour dans les activités des personnes morales est en train de disparaître. Poutine: Et qu’advient-il des travailleurs indépendants? Nous avons commencé cette expérience dans plusieurs régions: Moscou, région de Moscou, Tatarstan M. Mishustin: Oui. Et la région de Kalouga. L’expérience bouge. Nous avons beaucoup de gens, plus de 60 000 personnes, qui se sont volontairement inscrits comme contribuables pour leurs revenus professionnels V. Poutine: Dans ces régions? M. Mishust: Dans ces régions. Le chef de file est Moscou, puis la région de Moscou, puis le Tatarstan, puis la région de Kalouga. En fait, nous avons déjà plus de 3,5 milliards de roubles – il s’agit du chiffre d’affaires des participants à cette expérience qui s’y sont inscrits, la prétendue légalisation est en cours. Nous travaillons beaucoup avec les plates-formes, car nous autorisons les agrégateurs qui fournissent des services, tels que Yandex.Taxi, en particulier, Sberbank et bien d’autres, sur notre site Web et dans l’application mobile que nous offrons. donnez votre fenêtre à ceux qui s’enregistrent officiellement: il peut immédiatement devenir l’utilisateur approprié de n’importe quel système d’agrégateurs existant. Nous vous informerons des résultats de cette expérience. Aujourd’hui, de nombreuses régions nous demandent d’élargir la portée de cette expérience et beaucoup souhaitent que leur opportunité soit également présentée. V.Putin: Le nombre de caisses enregistreuses augmente-t-il? Et comment les gens bénéficient-ils des avantages qui leur sont offerts lors de l’achat de caisses enregistreuses? M. Mishustin: Le nombre de caisses enregistreuses est en augmentation. En moyenne, il a doublé depuis le parc antérieur à la réforme. Nous avons plus de 2,3 millions de caisses enregistreuses dans le pays et plus de 800 000 personnes morales les ont installées.

Je peux dire que cette technologie est devenue populaire. Les propriétaires l’apprécient également, car ils suivent en permanence ce qui se passe et disposent d’un système en ligne. Et ce qui est très important, beaucoup nous attendent aujourd’hui, comme nous l’avons promis, d’annuler les déclarations qui sont en quelque sorte liées aux affaires si la société utilise une caisse enregistreuse avec un système d’imposition simplifié. De telles initiatives sont en préparation. Nous travaillons actuellement sur nos systèmes d’information en conséquence. Nos contribuables sont très actifs. En principe, ils sont très actifs. Nous vous présenterons les chiffres lorsque nous traiterons toutes les informations. Nous vous donnerons le nombre de ceux qui ont profité de cet avantage. 18 000, c’est ce qui s’est passé V. Poutine: Bon M. Mishustin: Je voudrais dire deux mots de plus sur ce que nous faisons avec les plus gros contribuables. Au cours de l’année précédente, nous avons placé le principe des huit inspections fiscales interrégionales, les plus gros contribuables, sur la base extraterritoriale du secteur. Ce sont ceux qui ont un chiffre d’affaires supérieur à 35 milliards de roubles. L’économie change. Nous avons créé de telles inspections interrégionales dans des domaines tels que l’économie numérique, les sociétés transnationales, les sociétés étrangères qui investissent plus de 50% du capital autorisé des sociétés russes. Et ce qui est important, le principe de leur administration est extraterritorial. En d’autres termes, une entreprise peut utiliser le bureau privé d’une personne morale et ne pas s’adresser à l’inspection des impôts en général du point de vue de certains services ou de certaines questions, ce qui est une forme d’interaction aussi importante que la surveillance fiscale. Nous avons récemment informé le président du gouvernement que 44 de nos plus grandes entreprises s’étaient déjà lancées dans cette surveillance fiscale avec l’inspection des impôts. Il s’agit là d’une forme particulière d’interaction avec le service de la fiscalité, lorsque nous refusons généralement les contrôles fiscaux sur site pour la totale ouverture des systèmes de comptabilité des grands contribuables. Autrement dit, nous voyons pratiquement en ligne le fonctionnement de nos grandes entreprises. Et aujourd’hui, environ 12,5% des recettes fiscales du budget fédéral sont versées par ces entreprises. Le Premier ministre a donné pour instruction d’étendre cette expérience. Aujourd’hui, nous pensons que cela confère une certitude fiscale aux entreprises et nous espérons qu’il sera suffisamment à l’aise pour nos estimés contribuables, car pratiquement aujourd’hui, l’interaction avec l’inspection des impôts est réduite au minimum si tout va bien selon les critères de risque. pour vous informer de notre système, qui a été mis en service commercial. Il s’agit d’un système unifié d’enregistrement civil dont le Service fédéral des impôts est l’opérateur à compter du 1er octobre 2018. Auparavant, il y avait beaucoup de problèmes associés au fait que pour obtenir une sorte de certificat, il était même nécessaire de se rendre au bureau de l’état civil, où vous étiez autrefois enregistré sur votre naissance. Aujourd’hui, une seule technologie cloud a permis de connecter virtuellement tous les bureaux de registre à une seule chaîne. En outre, leur nombre a diminué, passant d’environ 6500 bureaux de registre – avant le début des réformes concernées – à 4200. Aujourd’hui, cette technologie est absolument centralisée. Nous avons déjà enregistré quelque 2 700 000 enregistrements essentiels depuis le 1er octobre 2018. Et avec le Service fédéral de la statistique en ce sens, nous développons le système, grâce à une interaction électronique interministérielle, qui est maintenant également disponible pour les organes exécutifs fédéraux. Et avec Rosstat, cela est donc interprété sous la forme de nouvelles formes de statistiques appropriées, qui reposent désormais sur un tel bureau de l’état civil. M. Mishustin: Non, nous sommes en ligne depuis le 1er octobre 2018, mais si tout est en ordre, une rétroconversion de 2,5 ans aura lieu à partir de 1926. Pour ce faire, vous devez traiter, numériser les archives des bureaux d’enregistrement et les saisir en conséquence dans le système. Les sujets de la Fédération de Russie sont engagés dans ces travaux conformément à la loi adoptée. Et j’espère que cela deviendra également une bonne base pour un seul registre de population de la Fédération de Russie V. Poutine: Eh bien, merci.

