French News: Renforcer les efforts mondiaux contre le déclin des espèces

05/06/2019

Stratégie internationale requise – s’attaquer aussi aux déficits nationaux

Le Conseil mondial de la biodiversité a publié son rapport sur l’état de la nature ce lundi. Marie-Luise Dött, porte-parole du groupe parlementaire CDU / CSU en charge de l’environnement, explique:

“L’affirmation du Conseil mondial de la biodiversité sur la diminution de la biodiversité n’est pas surprenante. Malheureusement, nous observons cette tendance négative depuis un certain temps. Cependant, la rapidité et l’ampleur de la perte d’espèces soulignées par le rapport sont alarmantes. La protection de la biodiversité ne doit plus être éclipsée par la lutte contre le changement climatique. Voici deux problèmes mondiaux étroitement liés et dont la solution déterminera l’avenir de notre planète.

Nous avons un besoin urgent d’une stratégie d’action internationale qui aborde les complexités et les multiples aspects de la biodiversité durable, allant du trafic illégal d’espèces sauvages à la désignation et à la conservation d’aires protégées, aux conséquences de l’urbanisation et de l’agriculture durable dans le monde. La coopération internationale dans la recherche des causes complexes du déclin des espèces est une condition préalable à la recherche de solutions.

Au niveau national, nous devons prendre au sérieux les objectifs de la stratégie en matière de biodiversité. Il y a des déficits clairs dans la réalisation des objectifs. La protection des insectes à laquelle nous nous attaquons avec le programme Immédiat est un élément important. Mais c’est aussi la mise en réseau des zones protégées et la création de davantage de zones vertes dans les villes qui contribuent à la réussite de la politique en faveur de la biodiversité, auxquelles nous devons nous attaquer de manière plus cohérente. “

