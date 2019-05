French News: Services volontaires à temps partiel

Source: Les services de volontariat jeunesse de DOSBKuenglich et le service de volontariat fédéral peuvent également être effectués à temps partiel.

À l’heure actuelle, des milliers de jeunes adultes postulent à nouveau pour des postes vacants dans les services de volontariat sportif durant l’été, notamment pour soutenir le travail des clubs de sport auprès des enfants et des jeunes et renforcer le travail bénévole traditionnel. À l’avenir, les services de volontariat pour les jeunes et le service volontaire fédéral pourront également être fournis à temps partiel. Une loi correspondante a finalement été approuvée par le Conseil fédéral en avril. Donc, encore plus de jeunes devraient avoir la possibilité de participer à un service volontaire.A ce jour, seuls les plus de 27 ans pouvaient effectuer un service volontaire, même à temps partiel, avec au moins 20 heures par semaine. Avec l’approbation du Conseil fédéral, qui a maintenant été accordée, les jeunes peuvent désormais aussi travailler à temps partiel s’il existe des raisons personnelles importantes. Ainsi, le gouvernement fédéral élimine le désavantage de ceux qui doivent prendre soin de leurs propres enfants ou de leurs proches, par exemple, ou dont l’état de santé est limité et qui ne peuvent donc pas fournir de service volontaire à plein temps. Dans le cadre d’un projet pilote, il sera également possible de travailler à temps partiel dans une année sociale volontaire (FSJ) si, simultanément, un sport de compétition demandant beaucoup de temps est organisé. Le chantier et le transporteur doivent être d’accord. Dans le cadre du programme “Service volontaire fédéral avec la relation avec les réfugiés” qui a expiré, les représentants sportifs ont déjà une très bonne expérience des services à temps partiel pour les plus jeunes: ils ont soutenu le club de sport pendant une demi-journée, tout en suivant des cours de langue et d’intégration. Cela devrait maintenant être possible à nouveau. “Nous posons à plusieurs reprises notre candidature à des jeunes qui ne peuvent pas travailler à plein temps en raison d’une invalidité ou d’une maladie chronique, mais pour lesquels nous aimerions pouvoir offrir un engagement. Nous ouvrons des services de bénévolat pour tous et rechercherons des solutions individuelles, le cas échéant “, résume Jan Holze, président de la Fédération allemande de la jeunesse sportive. “Cependant, nous regrettons expressément que les fonds promis par le Bundestag pour les services d’assistance ne soient toujours pas disponibles. Cela limite considérablement la capacité des personnes handicapées et des handicapés à faire du service volontaire. “Actuellement, plus de trois mille agents de service volontaire soutiennent des clubs et des associations de sport dans toute l’Allemagne. (Source: dsj)

MIL OSI