French News: Stübgen: Nous n’abandonnons ni la forêt ni l’industrie forestière et du bois

Source: ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture Le secrétaire d’État parlementaire du ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture, Michael Stübgen, participe à l’inspection forestière du groupe de travail sur la foresterie naturelle et affirme la responsabilité du ministère des intérêts de la protection des forêts et de la foresterie et de l’industrie du bois.

Les forêts allemandes sont encore gravement endommagées par les tempêtes et la sécheresse de l’année dernière, puis par l’infestation de scolytes. L’année dernière, plus de 30 millions de mètres cubes de bois endommagé ont été produits. Il s’agit du quatrième pire dommage causé à la foresterie allemande au cours des 30 dernières années. “Après notre dernière enquête en avril dans les pays, nous savons que 13 millions de mètres cubes supplémentaires de bois de calamité ont été produits et nous devons nous attendre à une quantité comparable de copeaux de bois en 2018”, a déclaré Michael Stübgen à l’occasion de l’inspection forestière effectuée à l’invitation de l’Association naturelle proche de la foresterie (ANW) à Brandebourg. , “Nos forêts doivent continuer à jouer pleinement leur rôle dans le changement climatique, la biodiversité, le travail et les revenus dans les zones rurales, en tant que fournisseur de bois en tant que matière première et combustible, et en tant que station balnéaire. C’est pourquoi le ministère a réagi rapidement l’année dernière en collaborant avec les pays pour fournir une aide ciblée aux propriétaires de forêts touchés, avec 25 millions de dollars supplémentaires. 5 ans: mesures de défrichage non invasives des mesures de conservation des forêts contaminées (y compris surveillance, prévention et contrôle des organismes nuisibles, installation de zones de stockage du bois pour le stockage du bois endommagé, mesures de prévention et de lutte contre les incendies de forêt). Mesures de reboisement, Stübgen a souligné: “Une pratique de chasse adaptée assure la préservation des forêts et favorise des écosystèmes forestiers structurellement riches et rajeunissants. Compte tenu des dommages prévisibles causés par la sécheresse, en particulier des cultures, le succès du reboisement est particulièrement important. “Afin de mieux faire face aux dommages à l’avenir, le ministère a mis en place un système de surveillance continue de l’occurrence et du développement. L’objectif est d’obtenir le plus rapidement possible des chiffres fiables sur le territoire fédéral afin de pouvoir réagir encore plus rapidement aux futures calamités. En outre, le ministère accorde des allégements fiscaux supplémentaires aux propriétaires forestiers particulièrement touchés par les dommages subis par le ministère des Finances.

