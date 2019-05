Source: France – Le Procureur C Generals Office

Le parquet de Taganrog, sur demande de la veuve d’un participant de la Grande guerre Patriotique, handicapé I groupe a effectué un contrôle du respect de la législation de l’habitat.Établi que la décision de l’administration, de Taganrog en septembre 2017, la requérante reconnu le besoin d’améliorer les conditions de logement et adopté à la tenue appropriée.Un mois plus tard, elle a demandé à l’administration de Taganrog, avec la déclaration sur l’octroi de subventions, en plus de l’affaire de logement de la comptabilité vise à vérifier dans le Ministère de la construction, de l’architecture et du développement territorial de la région de Rostov.Le droit d’obtenir des mesures d’assistance sociale sous la forme de subventions à l’amélioration des conditions de logement s’est confirmé par les matériaux, mais il n’a pas été mis en œuvre en raison du remboursement régional Минстроем comptable de l’affaire avec les observations dans la partie de l’absence de conditions de ressources dans l’amélioration de leurs conditions de vie.Sur des allégations de violations identifiées, le parquet a demandé au tribunal d’обязании assurer la veuve du défunt membre de la guerre forfaitaire à la construction ou à l’acquisition de l’habitation.Entrée en vigueur de la décision de la cour la demande du procureur satisfait.À l’heure actuelle, la veuve d’un participant de la Grande guerre Patriotique alloué une subvention et déjà conclu un contrat de vente d’un condo dans la ville de Taganrog.Avec cette et autres informations peuvent être consultées à l’information via le service du procureur général de la Fédération de russie de la «diffusion» à l’adresse suivante: efir.genproc.gov.ru