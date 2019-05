French News: WeFarm4EU – Campagne européenne pour les élections européennes

Source: Deutscher BauernverbandIn une déclaration commune ?? WeFarm4EU ?? se positionner – trois semaines avant les élections européennes ?? Agriculteurs européens et des coopératives agricoles et appellent à une campagne européenne visant à voter pour l’ensemble de la communauté agricole européenne. Cette élection européenne revêt une grande importance pour les agriculteurs européens. De nombreuses décisions importantes sont prises à Bruxelles. Le développement de la politique agricole commune est en cours: il s’agit de l’avenir de l’agriculture et des zones rurales ?? 70% de l’Europe est une zone rurale! Dans cette élection, nous votons sur notre propre avenir. Par conséquent, il est important de choisir d’y aller, a déclaré le président de l’Association des agriculteurs allemands et le président de l’Association des agriculteurs européens Copa, Joachim Rukwied. La campagne # WeFarm4EU a été développée pour communiquer conjointement les principales positions de l’agriculture européenne avant les élections européennes en Europe. La déclaration présentée par les associations européennes Copa et Cogeca souligne l’importance fondamentale de l’agriculture et des coopératives agricoles et identifie les revendications et les objectifs de l’industrie, ainsi que les mesures à prendre pour les atteindre. Il porte sur quatre thèmes importants: l’avenir du secteur (# WeFarm4EU), son rôle dans la protection de l’environnement (# WeFarm4Planet), la stimulation de la croissance économique (# WeFarm4Growth) et la garantie de zones dynamiques (# WeFarm4Community).

