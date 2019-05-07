Source: Russia Federal Space

#ЦПК#главное07.05.2019 19:47

Авиапарк ЦПК пополнился ещё одним самолётом Ту-204-300



Сегодня, 7 мая, в 15.59 на аэродром Чкаловский Министерства обороны России из Ульяновска прибыл второй самолёт Ту-204-300, переданный по госконтракту компанией «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК) в эксплуатацию объединённому авиационному отряду ЦПК.

На мероприятии по передаче самолёта, носящего имя первого космонавта планеты Юрия Гагарина, присутствовали начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов, первый заместитель начальника ЦПК по подготовке космонавтов Юрий Маленченко, начальник авиационного управления ЦПК Валерий Кислицын и другие сотрудники Центра.

«Авиапарк ЦПК не обновлялся с 1991 года, – отметил Павел Власов. – В конце 2018 года мы получили от ФГУП «ЦЭНКИ» вертолёт Еврокоптер AS350, который в этом году уже должен быть включен в программу подготовки космонавтов. Это делается для того, чтобы космонавты были знакомы не только с управлением самолётами, но и вертикально взлетающими и садящимися аппаратами. Сформированные таким образом навыки пригодятся им для пилотирования аппаратов, которые будут опускаться на другие планеты».

А этой весной по госконтракту ЦПК получил два самолёта Ту-204-300. Причём это не просто приобретение серийных самолётов – для Центра подготовки космонавтов их специально переоборудовали. «Каждый из них рассчитан на 53 посадочных места, включая шесть купе, – пояснил Валерий Кислицын. – Кроме этого были внесены изменения в водовакуумную туалетную систему, электросистему и другие системы». Нельзя не отметить также оригинальный космический дизайн самолётов – на их крыльях и хвосте красуется кусочек стратосферы.

«При подготовке техзадания на самолёты учитывались мнения космонавтов, медицинского персонала и лётчиков, – подчеркнул Павел Власов. – Должно быть комфортно и удобно всем, особенно малоподвижным пассажирам, к которым относятся космонавты после спуска с орбиты. После длительного пребывания в невесомости им сложно переносить все этапы авиаперелёта, поэтому Ту-204-300 переоборудовали с учётом этих особенностей».

Присутствовавшие на передаче самолётов лётчики ЦПК и ИФК отметили, что «Сергей Королёв» и «Юрий Гагарин» – очень надёжные, комфортабельные самолёты. Как только лётчики ЦПК восстановят свои знания и навыки по управлению Ту-204-300, экипажи и руководство Центра смогут оценить самолёты в деле. Предположительно, летом на предстартовую подготовку на Байконур оперативная группа, основной и дублирующий экипажи полетят уже на новых самолётах.

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