В Белгородской области в суд направлено уголовное дело о мошенническом хищении более 4 млн. рублей бюджетных средств

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Заместитель Шебекинского межрайонного прокурора Белгородской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших главных бухгалтеров МАДОУ «Детский сад № 14 г. Шебекино». Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3,4 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 175 УК РФ (заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем).

По версии следствия, с 5 марта по 4 июня 2013 года главный бухгалтер подготовила платежные поручения и произвела операции по списанию с банковского счета на ее личный счет в общей сумме 550 тыс. рублей, принадлежащих муниципальному району «Шебекинский район и г. Шебекино».

Путем внесения заведомо ложных сведений в ранее подготовленные реестры для зачисления денежных средств на оплату труда работников в период с 24 апреля 2014 года по 31 декабря 2015 года она похитила из средств областного и муниципального бюджетов, а также средств, принадлежащих детскому саду, в общей сумме 3 млн. рублей.

По её совету главный бухгалтер, назначенная на время ее отпуска по уходу за ребенком, в период с июля 2013 года по апрель 2014 года в платежных документах указывала фактически не заключенные договоры займа и подряда, а также суммы заработной платы, значительно превышающие должностной оклад.

Таким образом, ими вместе было похищено еще 1,3 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в Шебекинский районный суд Белгородской области для рассмотрения по существу.

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