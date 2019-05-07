В Саратовской области прокуратура заставила органы власти обеспечить пенсионерку жизненно необходимыми ей лекарствами

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Саратовской области по обращению 61-летней местной жительницы провела проверку исполнения законодательства при обеспечении лекарственными препаратами.

Установлено, что заявительнице, страдающей тяжелым хроническим заболеванием, постоянно необходимы лекарственные средства, которые должны предоставляться на бесплатной основе согласно программе государственных гарантий.

Женщина наблюдается у специалистов ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 11» и включена в региональный регистр больных с заболеваниями, лекарственное обеспечение которых осуществляется централизованно за счет средств регионального бюджета.

Однако в декабре 2018 года районным медицинским учреждением она не была обеспечена жизненно-важными для нее препаратами.

По результатам проверки надзорным ведомством в адрес министра здравоохранения области внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

В результате принятых прокуратурой мер нарушенные права заявительницы восстановлены, она обеспечена необходимыми препаратами в полном объеме.

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