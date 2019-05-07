В Чечне после вмешательства прокуратуры работникам организации выплачена заработная плата на сумму более 2 млн. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Заводского района г. Грозного Чеченской Республики провела проверку исполнения законодательства об оплате труда.

Установлено, что руководитель ООО «Управляющая компания «Жилкомсервис» с января по декабрь 2018 года не выплатил 21 работнику заработную плату на общую сумму свыше 2 млн. рублей. При этом результаты надзорного мероприятия свидетельствовали о том, что у организации имелась реальная возможность произвести указанные выплаты.

В этой связи прокуратурой района в марте 2019 года материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы).

Одновременно с этим в связи с непредставлением в орган государственной статистики данных о наличии указанной задолженности в отношении руководителя организации возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ (непредоставление первичных статистических данных), а также внесено представление об устранении нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

В результате принятых прокуратурой мер реагирования работникам организации выплачена задолженность по заработной плате в полном объеме.

Расследование уголовного дела находится на контроле.

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