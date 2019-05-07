Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал ситуацию с реализацией свободы слова на Украине.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края прокомментировал ситуацию с реализацией свободы слова на Украине.

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Парламентарий убежден, что украинские власти и средства массовой информации делают все возможное, чтобы предотвратить получение гражданами объективной информации о событиях, происходящих в стране. «Действующий на Украине режим делает все возможное, чтобы ограничить свободу слова в государстве», — убежден он.

«Подтверждением тому служит и прошлогоднее решение комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности и обороне об обращении в Генеральную прокуратуру Украины и Службу безопасности Украины с тем, чтобы привлечь к уголовной ответственности граждан Украины, которые публично обвиняли Украину в актах агрессии против России, и ограничение доступа к российским социальным сетям на территории Украины, и арест по совершенно надуманному предлогу журналиста РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского. В этом же контексте можно вспомнить непрекращающиеся нападения на журналистов, в частности, поджог офиса телеканала «Интер», ограничение въезда российских артистов на территорию Украины. Украинские власти используют максимально широкий круг инструментов с тем, чтобы не допустить получения гражданами Украины альтернативных точек зрения на происходящие в стране события» – отметил Андрей Клишас.

Деятельность СМИ на Украине сводится не к представлению объективной и свободной от предубеждений информации, а к участию в олигархических войнах

«Основной принцип украинского руководства в рамках политики по обеспечению реализации свободы слова – оказание максимального давления на граждан и СМИ с целью недопущения распространения мнений, которые расходятся с официальной государственной позицией по тому или иному вопросу», — сказал сенатор.

«Да и сами СМИ отнюдь не являются проводниками свободы слова. Деятельность СМИ на Украине сводится не к представлению объективной и свободной от предубеждений информации о важных общественно-политических событиях, а к участию в олигархических войнах, когда события освещаются исключительно в том ключе, который выгоден отдельным финансово-промышленным группам», — добавил Андрей Клишас.

«Преследования по политическим мотивам и нерасследованные политические убийства – характерная черта действующего украинского режима. Все прекрасно помнят так называемую кампанию по «люстрации», которую украинские власти начали после антиконституционного переворота 2014 года. Эта самая «люстрация» превратила политическое пространство Украины в выжженное поле, не оставив от свободы камня на камне» – подчеркнул Андрей Клишас.

«То, что события, произошедшие в 2014 году в одесском доме профсоюзов, до сих пор не расследованы, а виновные не осуждены, отражает антагонизм украинского государства по отношению к правовым ценностям» – заключил Андрей Клишас.

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