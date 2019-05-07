Детско-юношеская спортивная школа «Ямбург» завершила спортивный сезон 2018/2019

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Новости проектов и регионов

7 мая 2019, 13:00

Детско-юношеская спортивная школа «Ямбург» первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Ямбург профсоюз» подвела итоги тренировочного сезона 2018–2019 гг.

Торжественное мероприятие прошло в спортивно-оздоровительном комплексе компании в Новом Уренгое. На нем присутствовали воспитанники ДЮСШ вместе с родителями и преподавателями.

В течение учебного года воспитанники школы участвовали в 120 спортивных мероприятиях и завоевали 520 медалей разного достоинства.

Глеб Головин, воспитанник отделения «Спортивные единоборства», выполнил разряд «кандидат в мастера спорта России» на региональном турнире по боксу класса «Б» в городе Пыть-Яхе. Анастасия Мелехова (отделение «Плавание») стала трехкратной победительницей зональных отборочных соревнований Кубка России и выполнила норматив мастера спорта России. Футболисты ДЮСШ «Ямбург» стали победителями первенства России по мини-футболу

На торжественном вечере выпускникам ДЮСШ были вручены свидетельства об окончании спортивной школы. От наставников прозвучали напутственные слова и пожелания. Благодарственные письма получили родители спортсменов.

Детско-юношеская спортивная школа «Ямбург» работает в спортивно-оздоровительном комплексе в Новом Уренгое. В ДЮСШ ведутся занятия по плаванию, мини-футболу, лыжному спорту, настольному теннису, волейболу, баскетболу, боксу, кекусинкай карате, бильярду, спортивным танцам и легкой атлетике. Занятия ведутся бесплатно. В спортивной школе занимаются около 650 детей.

Справка

ООО «Газпром добыча Ямбург» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Работает в Ямало-Ненецком автономном округе.

Основной вид деятельности — добыча газа, газового конденсата. Предприятие владеет лицензиями на разведку и добычу углеводородов с Ямбургского и Заполярного месторождений. Также готовит к промышленной разработке Северо-Каменномысский, Каменномысское-море, Обской, Чугорьяхинский, Тазовско-Заполярный, Южно-Парусовый и, в рамках совместного предприятия, Парусовый, Северо-Парусовый и Семаковский участки недр. За компанией закреплена ответственность за освоение Антипаютинского и Тота-Яхинского месторождений.

Подготовка газа к транспорту осуществляется на 14 установках комплексной и 5 установках предварительной подготовки газа.

В ООО «Газпром добыча Ямбург» работают более 11 тыс. человек. Головной офис находится в Новом Уренгое.

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