По требованию прокуратуры г. Москвы виновные лица привлечены к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура города Москвы провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции при приеме на работу сотрудника, ранее замещавшего должность государственной гражданской службы в отделе социальной защиты населения района Ясенево УСЗН Юго-Западного административного округа г. Москвы.

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» и Трудового кодекса Российской Федерации новый работодатель – АО «Национальный инвестиционно-промышленный банк», в установленный срок о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим не сообщил. Соответствующее уведомление представителю нанимателя по последнему месту его службы не направлялось.

По результатам проверки прокуратура города возбудила в отношении юридического лица и заместителя председателя Правления банка дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановлениями суда виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 120 тыс. рублей.

Решения суда вступили в законную силу.

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