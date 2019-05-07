Сегодня в «Эфире» о суде над бандой похитителей картин Исаака Левитана, новой мере уголовного наказания и преступной деятельности банды черных риелторов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Как проходило рассмотрение судом уголовного дела в отношения членов банды, которые похитили пять картин художника Исаака Левитана из музея в Плесе и совершили ряд других преступлений, расскажем в рубрике «В процессе».

О деятельности банды чёрных риелторов на территории московского, тверского и других регионов пойдет речь в рубрике «Криминальный тренд».

Новая мера уголовного наказания, призванная сделать уголовное законодательство еще более гуманным, воздействовать на преступника в воспитательных целях путем принуждения к работам, а также способствовать скорейшему взысканию ущерба, погашению штрафов и других материальных требований, станет темой рубрики «Логика закона».

Программа «Эфир» на вторник 7 мая 2019 года:

· В процессе. Срок за тягу к прекрасному. Итоги рассмотрения судом уголовного дела о хищении картин художника Исаака Левитана (начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Нижегородской области Илья Мамонов).

· Криминальный тренд. Прокуроры против «черных риелторов»: о координирующей роли прокуратуры в сфере борьбы с преступностью.

· Открытый форум. «Здравствуй, юность в сапогах».

· Логика закона. Труды вместо тюрьмы.

· В процессе. Почтовый миллионер. О рассмотрении судом уголовного дела в отношении руководителя воронежского филиала «Почты России» (прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Воронежской области Илья Куликов).

· Мир и порядок. Розыск. Арест. Конфискация. Международная практика.

· В процессе. Нюрнберг. Банальность зла.

· Особые полномочия. Погода лётная.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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