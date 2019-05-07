СПбГУ подписал соглашение о сотрудничестве с Университетом Хиросимы

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Ректор СПбГУ Николай Кропачев поприветствовал гостей и отметил, что за последние пять лет общее количество совместных публикаций, с учетом тех, что были созданы в крупных международных коллаборациях, достигло 206. При этом общее число научных статей, выпущенных учеными Университета в соавторстве с коллегами из японских вузов, за это время увеличилось в три раза, а студенческие и преподавательские обмены с университетами Японии усилились почти в пять раз.

На сегодняшний день приоритетными научными направлениями для СПбГУ являются биомедицина, материаловедение, нанотехнологии, арктические исследования, подготовка управленческих кадров и информационные технологии. В этих, а также во многих других областях регулярно создаются новые основные образовательные программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

>450

программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры насчитывается в СПбГУ.

Школа востоковедения Санкт-Петербургского университета является одной из сильнейших в мире, и СПбГУ использует это конкурентное преимущество, обогащая восточной тематикой разнообразные программы — от менеджмента и туризма до экономики и юриспруденции. Так, например, в Университете не только преподается японский язык, но и активно разрабатываются образовательные программы с японским компонентом: в этом году в СПбГУ открывается прием на программу «Юриспруденция (с углубленным изучением японского языка и права Японии)». Подобная программа с изучением права КНР открылась два года назад и пользуется среди абитуриентов большим спросом. А у студентов, осваивающих программу «Международный менеджмент», есть возможность выбрать в качестве дополнительного иностранного языка японский, китайский или корейский. Николай Кропачев также подчеркнул, что Санкт-Петербургский университет активно сотрудничает с представителями японского бизнеса: в число его партнеров входят такие крупные компании, как Panasonic, Mitsui & Co., JTI и многие другие.

Ректор Университета Хиросимы Мицуо Очи поблагодарил СПбГУ за успешную совместную деятельность, которая позволила подойти к этапу заключения меморандума. «Санкт-Петербургский университет высоко оценивается во всем мире: это лидирующее образовательное учреждение, которое гордится восемью лауреатами Нобелевской премии. История Хиросимского университета также имеет глубокие корни, и сегодня он входит в список 13 лучших японских вузов, участвующих в программе Top Global University Project. У нас обучается 15 тысяч человек, из которых две тысячи — иностранные обучающиеся, — сообщил гость. — Насколько мне известно, сотрудничество Университета Хиросимы и СПбГУ началось в 2004 году. Надеюсь, что соглашение, которое мы подписали, станет основой для дальнейших исследований по более широкому спектру отраслей науки».

Г-н Мицуо Очи рассказал, что в Университете Хиросимы традиционно сильны исследования в области освоения космоса, нанотехнологий и технологий полупроводников — именно в этих направлениях может развиваться сотрудничество с СПбГУ. В качестве еще одной перспективной сферы взаимодействия рассматривается биомедицина, а именно торакальная хирургия.

В ходе встречи ректор СПбГУ обратился к главе делегации с предложением подобрать кандидатуры ученых для включения в советы образовательных программ Санкт-Петербургского университета с японским компонентом: «Японская филология (японский, китайский языки)», «Художественная культура Востока», а также «Юриспруденция (с углубленным изучением японского языка и права Японии)». Г-н Мицуо Очи отметил, что в Университете Хиросимы есть достаточно преподавателей, обладающих необходимой для этого квалификацией: сейчас вуз работает над созданием совместной образовательной программы бакалавриата и магистратуры в области юриспруденции с одним из своих китайских партнеров. Также он согласился рассмотреть возможность включения в этот проект Санкт-Петербургского университета.

По итогам встречи стороны договорились обменяться предложениями по запуску трехстороннего сотрудничества в создании и реализации образовательной программы, а также организовать между учеными Санкт-Петербургского и Хиросимского университетов видеоконференции, которые позволят им познакомиться с работой коллег и завести новые деловые контакты.

MIL OSI