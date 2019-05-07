Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор была среди гостей пятого парада кадет «Не прервется связь поколений» на Поклонной горе в Москве.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы Зинаида Драгункина ДрагункинаЗинаида Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы была среди гостей пятого парада кадет «Не прервется связь поколений», посвященного 74-й годовщине Великой Победы.

Мероприятие традиционно проводится на Поклонной горе в День святого Георгия Победоносца, День герба и флага города Москвы.

В мероприятии приняли участие Мэр Москвы Сергей Собянин, СобянинСергей СеменовичМэр Москвы ветераны Великой Отечественной войны, Герои Отечества, представители Русской Православной Церкви, органов законодательной и исполнительной власти, силовых ведомств, общественных организаций, родители и педагоги.

Как отметила Зинаида Драгункина, традиции кадетского движения в Москве сохраняются и приумножаются. «В этом году вместе с московскими кадетами по брусчатке Поклонной горы прошагали кадеты из Ижевска, Краснодара, Ростова-на-Дону и Перми», — сказала сенатор.

Кадетское движение отличает подлинная любовь к своей Родине

«Кадетское движение отличает подлинная любовь к своей Родине, готовность стать на защиту ее свободы и независимости, за которые во все времена сражались защитники нашего Отечества. Ценности патриотизма, передающиеся от поколения к поколению, являются нашей духовной и нравственной опорой. Это соответствует задачам проходящего в стране по Указу главы государства Десятилетия детства», — подчеркнула Зинаида Драгункина.

Глава Комитета СФ сообщила, что в июне состоится первый выпуск столичных кадетских классов московских школ, которые были открыты в 2014 году. «Ребята будут поступать в гражданские и военные вузы. Главное, чтобы они получили избранную профессию, состоялись в жизни и обязательно стали счастливыми, сохраняя традиции кадетского товарищества, настоящей дружбы», — заключила законодатель.

MIL OSI