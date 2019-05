French News: À la demande du parquet de Moscou, les responsables sont poursuivis pour violation de la législation anti-corruption.

Le bureau du procureur de Moscou a effectué un audit de la mise en œuvre de la législation anti-corruption lors de l’embauche d’un employé qui avait précédemment remplacé la fonction publique du département de la protection sociale du district de Yasenevo, USZN du district administratif du sud-ouest de Moscou. Corruption “et le Code du travail de la Fédération de Russie, le nouvel employeur – JSC” Banque nationale d’investissement et industrielle “, en temps voulu contrat de travail Enii avec un ancien fonctionnaire n’est pas signalé. Selon les résultats de l’inspection, le bureau du procureur de la ville avait engagé une procédure pour infraction administrative à la personne morale et vice-président de l’infraction administrative commise par la banque. 19.29 (implication illégale dans le travail d’un ancien employé d’un État ou d’une municipalité) du Code des infractions administratives de la Fédération de Russie. se trouve sur le service d’information et de communication du Procureur général de la Fédération de Russie, “AETHER”, à l’adresse: efir.genproc.gov.ru

