French News: Critique de l’annulation des élections à Istanbul

05/07/2019

Le gouvernement turc doit accepter la volonté électorale

Les politiciens du groupe parlementaire CDU / CSU ont vivement critiqué l’annulation de l’élection du maire d’Istanbul. Le chef du groupe, Ralph Brinkhaus, était très inquiet mardi et a qualifié la réélection de “pas un bon signe pour la démocratie”. Le porte-parole de la faction de l’Union pour la politique étrangère, Jürgen Hardt, a qualifié la décision de la commission électorale “d’incompréhensible”. Dès l’élection de fin mars, le candidat de l’opposition, le CHP, est sorti victorieux.

La Turquie s’éloigne des principes constitutionnels

L’annulation des élections à la demande de l’AKP au pouvoir, selon Hardt, suscite de vives inquiétudes. Les élections locales remportées par le candidat du CHP ont été transparentes, libres et équitables. “Si la Turquie ne respecte pas la volonté électorale évidente lors d’élections démocratiques, elle s’éloignera des principes fondamentaux de l’état de droit”, a déclaré le porte-parole des affaires étrangères. Le rapporteur turc du groupe, Andreas Nick, a appelé “le gouvernement turc à respecter la volonté de l’électorat et à mettre en œuvre les résultats des élections à la mairie d’Istanbul”.

Ne pas abandonner les forces proeuropéennes

Le porte-parole du groupe parlementaire des droits de l’homme, Michael Brand, a également été scandalisé par Spiegel Online. “Quiconque veut être élu assez longtemps pour obtenir le résultat correct est un anti-démocrate sans faille”, a-t-il déclaré devant le président turc Recep Tayyip Erdogan. Dans le recomposition du 23 juin prévue, Brand voit “une nouvelle étape dans une dérive ciblée vers une dictature”. Il a rappelé à Berlin et à Bruxelles de “ne pas négliger”. L’Europe ne devrait pas abandonner les forces proeuropéennes en Turquie pour le moment.

Nouvelles élections uniquement sous observation internationale

Nick a également vivement critiqué la décision du comité électoral de ne pas autoriser les maires récemment élus et les représentants de comités locaux du sud-est de la Turquie à occuper leurs bureaux, alors même qu’ils avaient déjà été examinés pour déterminer leur éligibilité. “Si de nouvelles élections devaient néanmoins être organisées, elles doivent se dérouler conformément aux normes internationales et à l’observation des élections de l’OSCE, à leur institution de défense des droits de l’homme, le BIDDH et au Conseil de l’Europe.” Le peuple turc a le droit de participer à des élections conformément aux normes démocratiques et protégées par un cadre juridique stable et fiable.

