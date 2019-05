French News: En Tchétchénie, après l’intervention du parquet, les employés de l’organisation ont touché un salaire de plus de 2 millions de roubles.

Source: Russie – Bureau du procureur général

Le bureau du procureur du district de Zavodskoy de la ville de Grozny (République tchétchène) a procédé à un contrôle de la mise en œuvre de la législation sur la rémunération du travail. Dans le même temps, les résultats de l’exercice de surveillance indiquaient que l’organisation avait une réelle possibilité d’effectuer ces paiements. À cet égard, le bureau du procureur de district a envoyé le matériel d’inspection à l’instance chargée de l’enquête préliminaire pour qu’il décide des poursuites pénales engagées. Selon les résultats de leur examen, une affaire pénale a été ouverte en vertu de la partie 2 de l’art. 145.1 du Code pénal de la Fédération de Russie (non-paiement complet du salaire). Parallèlement, faute de communication à l’organe de statistique de l’État de données relatives à l’existence de ladite dette, un recours administratif au titre de la partie 1 de l’art. 13.19 du Code administratif de la Fédération de Russie (défaut de fournir des données statistiques primaires), ainsi qu’une communication sur l’élimination des violations de la loi, leurs causes et leurs conditions, ils y contribuent, en raison des mesures prises par le bureau du procureur. Cette information et d’autres peuvent être trouvées sur le service d’information et de communication du Procureur général de la Fédération de Russie “AETHER” à l’adresse suivante: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI