French News: La flotte du PCK a été complétée par un autre Tu-204-300

# TsPK main thing 07/05/2019 19: 47Le parc aéronautique de la CPC a été reconstitué avec un autre avion Tu-204-300

Aujourd’hui, le 7 mai, à 15 h 59, le deuxième avion Tu-204-300 est arrivé d’Ulyanovsk à l’aérodrome de Tchkalovski du ministère russe de la Défense. Ce contrat a été transféré aux termes d’un contrat passé avec la société Ilyushin Finance Co. (IFC) pour le groupe aéronautique commun du PCK. Le nom du premier cosmonaute de la planète, Youri Gagarine, a été suivi par le responsable du centre de formation des cosmonautes Pavel Vlasov, le premier chef adjoint du centre de formation des cosmonautes Youri Malenchenko, responsable du département de l’aviation du centre de formation des cosmonautes Valery Kislitzyn «Centre Aviation Park» n’a pas été mis à jour depuis 1991 », a déclaré Pavel Vlasov. «Fin 2018, nous avons reçu un hélicoptère Eurocopter AS350 de la FSUE TsENKI, qui devrait déjà figurer cette année dans le programme de formation des astronautes. Ceci est fait pour que les astronautes soient familiarisés non seulement avec le contrôle de l’avion, mais également avec les engins de décollage et d’atterrissage verticaux. Les compétences ainsi acquises leur seront utiles pour piloter des véhicules qui redescendront sur d’autres planètes. »Et ce printemps, en vertu du contrat avec l’État, la CPC a reçu deux avions Tu-204-300. Et ce n’est pas seulement l’acquisition d’avions de production, ils ont été spécialement rééquipés pour le centre de formation Cosmonaut. «Chacun d’entre eux est conçu pour 53 sièges, dont six compartiments», a expliqué Valery Kislitsyn. “En outre, des modifications ont été apportées au système de toilettes à aspiration d’eau, au système électrique et à d’autres systèmes.” Il convient également de noter la conception spatiale originale de l’aéronef – un élément de la stratosphère flamboyant sur les ailes et la queue. – Il devrait être confortable et pratique pour tous, en particulier les passagers sédentaires, y compris les astronautes après une descente d’orbite. Après un long séjour en apesanteur, il leur est difficile de transférer toutes les étapes du vol. Le Tu-204-300 a donc été équipé de ces fonctions. les avions Dès que les pilotes du PCK auront retrouvé leurs connaissances et leurs compétences dans la gestion du Tu-204-300, les équipages et la direction du centre seront en mesure d’évaluer l’avion en action. Vraisemblablement, au cours de l’été, le groupe opérationnel se préparera à une formation préalable au lancement à Baïkonour, les équipages principal et de secours pilotant de nouveaux avions.

