French News: Le Premier ministre Mateusz Morawiecki lors de l’inauguration de la construction de l’aéroport de Varsovie Radom

Voir le film Le Premier ministre Mateusz Morawiecki lors de l’inauguration de l’aéroport de Varsovie Radom »

Le Premier ministre a souligné l’importance de ce projet pour le développement économique de la Pologne. Le port, qui raccourcira le chemin vers les capitales du monde entier, attirera les investisseurs – a déclaré le Premier ministre. Cet investissement fait partie du développement durable du pays par son impact sur le développement des régions, en l’occurrence la Mazovie méridionale, a-t-il ajouté. L’investissement dans le port de Radom est justifié à la fois par son emplacement et par son activité. Radom est situé à la frontière de quatre provinces: mazowieckie, lubelskie, łódzki et świętokrzyskie, servira prochainement d’aéroport auxiliaire pour Varsovie et de plaque tournante avec le port central de communication. parking, parkings et gare routière. En outre, la piste sera reconstruite et prolongée jusqu’à 2500 m Au cours de la visite à Radom, le chef du gouvernement a également placé des fleurs sur le monument à Lech et Maria Kaczyński et Radomski June “Trois pierres”.

