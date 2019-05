Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a commenté la situation avec la mise en œuvre de la liberté d’expression en Ukraine.

Andrei Klishas Klishas, ​​Président du Comité du Conseil de la Fédération sur la législation constitutionnelle et les édifices publics, Andrei Alexandrovich, représentant de l’organe exécutif du territoire de Krasnoyarsk, a commenté la situation de la mise en œuvre de la liberté d’expression en Ukraine.

Voir aussi

Le parlementaire est convaincu que les autorités ukrainiennes et les médias mettent tout en œuvre pour empêcher les citoyens de recevoir des informations objectives sur les événements se déroulant dans le pays. “Le régime en Ukraine fait tout son possible pour restreindre la liberté d’expression dans l’Etat”, a-t-il déclaré. traduire en justice les citoyens ukrainiens qui ont publiquement accusé l’Ukraine d’actes d’agression contre la Russie et d’avoir restreint l’accès aux réseaux sociaux russes sur le territoire de l’Ukraine, et arrêtés un prétexte complètement artificiel du journaliste de RIA Novosti, Ukraine Kirill Vyshinsky. Dans le même contexte, on peut rappeler les attaques incessantes contre des journalistes, notamment l’incendie du bureau de la chaîne Inter TV et la restriction de l’entrée d’artistes russes sur le territoire ukrainien. Les autorités ukrainiennes utilisent le plus large éventail possible d’instruments pour empêcher les citoyens ukrainiens d’obtenir des points de vue différents sur les événements se déroulant dans le pays “, a déclaré Andrei Klishas.

L’activité des médias en Ukraine ne se réduit pas à la présentation d’informations objectives et sans préjugés, mais à la participation à des guerres oligarchiques.

“Le principe fondamental de la direction ukrainienne dans le cadre de la mise en œuvre de la liberté d’expression consiste à exercer une pression maximale sur les citoyens et les médias afin d’empêcher la diffusion d’opinions, différentes de la position officielle de l’Etat sur une question particulière”, a déclaré le sénateur. ne sont pas des guides pour la liberté d’expression. Les activités des médias en Ukraine ne consistent pas à fournir des informations objectives et sans préjugés sur des événements sociopolitiques importants, mais à participer à des guerres oligarchiques, lorsque les événements sont couverts exclusivement d’une manière qui profite à des groupes financiers et industriels individuels », a ajouté Andrei Klishas. «La persécution pour des raisons politiques et des assassinats politiques inexplorés est une caractéristique du régime ukrainien actuel. Tout le monde se souvient bien de la soi-disant campagne de «lustration» lancée par les autorités ukrainiennes après le coup d’État anticonstitutionnel de 2014. Cette très “lustration” a transformé l’espace politique de l’Ukraine en un champ brûlé, ne laissant aucune pierre sous contrôle de la liberté “, a déclaré Andrei Klishas.” Les événements survenus en 2014 à la maison des syndicats d’Odessa n’ont pas encore fait l’objet d’une enquête, et les auteurs condamné, reflète l’antagonisme de l’État ukrainien par rapport aux valeurs juridiques »- a conclu Andrei Klishas.

MIL OSI