French News: Le tourisme devient plus numérique et durable

Pour la première fois, l’Allemagne dispose d’une stratégie nationale en matière de tourisme. Le ministère fédéral de l’Économie a récemment soumis au Cabinet les fondements de la stratégie. La faction CDU / CSU Bundestag participe désormais activement à la conception du béton.

“Avec cette stratégie, nous faisons quelque chose qui n’a pas encore existé: une stratégie au niveau national, qui devrait être la ligne directrice de la politique pendant de nombreuses années et permettre au tourisme de rester à l’avenir”, a déclaré le secrétaire d’État Thomas Bareiß lors de la discussion du groupe politique. Ensuite, un plan d’action avec des mesures concrètes sera développé. Tous les ministères concernés devraient y contribuer – l’intégration du tourisme pour ainsi dire.

La numérisation ouvre de nouveaux domaines d’activité

Outre des parlementaires tels que le président du groupe, Ralph Brinkhaus, et le vice-président, Carsten Linnemann, de nombreux représentants de l’industrie ont assisté à la discussion entre experts de la faction de l’Union, qui ont présenté leurs idées pour le plan d’action. Surtout la numérisation déplace les experts du tourisme. Petra Hedorfer, PDG de l’Office national allemand du tourisme, a déjà indiqué que, dans d’autres pays, il était déjà normal de visiter l’hébergement en utilisant la réalité virtuelle avant de réserver. Paul Lehrieder, porte-parole du groupe parlementaire CDU / CSU en matière de tourisme, constate également ceci: “Les plates-formes de réservation en ligne, par exemple, modifient à long terme les structures de l’offre et de la demande. Ici, nous devons suivre le rythme des développements mondiaux “.

Les petites entreprises ont besoin de soutien

L’industrie du tourisme, qui fournit 7% de l’emploi en Allemagne, est principalement constituée de petites entreprises. Ils ont besoin de soutien, de formation et de savoir-faire pour suivre le rythme de la numérisation. Et ils ont aussi besoin d’Internet rapide dans la région, déclare Bareiß. La numérisation pourrait alors également améliorer la durabilité des voyages, car il serait possible, par exemple, de mieux orienter le flux de visiteurs et de créer des incitations pour des offres respectueuses de l’environnement, selon le professeur Eric Horster de l’Université des sciences appliquées de la côte ouest.

Le tourisme renforce les régions rurales

Le groupe parlementaire CDU / CSU est particulièrement important dans la conception du plan d’action visant à renforcer le tourisme au-delà des métropoles. Lehrieder: “Les régions rurales ont un riche patrimoine culturel, offrent des loisirs dans la nature et de riches traditions. Le tourisme est souvent un moteur du développement macroéconomique des zones rurales. Il crée des emplois et contribue de manière significative à faire de la région un foyer attrayant et vivant pour de nombreuses personnes. “

Rendre plus attrayante la formation en alternance dans l’hôtellerie

Pour que le tourisme réalise ce potentiel, il faut améliorer les conditions-cadres du travail dans le secteur de l’hôtellerie. Les heures de travail devraient être plus flexibles, selon l’avis unanime des représentants de l’industrie et des politiciens. “Il ne s’agit pas de travailler davantage, mais de satisfaire les souhaits de nos clients et de nos employés”, a déclaré Guido Zöllick, président de l’association allemande des hôtels et restaurants (DEHOGA). Pendant les heures de pointe, des exceptions limitées à la durée maximale du travail devraient être possibles, lesquelles seront compensées les autres jours. Les entreprises souhaitent également pouvoir proposer à leurs employés des aliments et des logements bénéficiant de privilèges fiscaux. Cela augmenterait également l’attractivité de la formation dans l’industrie pour les jeunes.

Voyager, c’est la qualité de vie

Le tourisme n’est pas seulement un facteur économique, a souligné le président de la faction de l’Union, Ralph Brinkhaus. Les voyages rassemblent les gens à travers les frontières régionales, culturelles et sociales. “Nous avons très bien écouté ce dont vous avez besoin pour être à l’avenir”, a conclu Astrid Damerow, vice-présidente du comité du tourisme.

