Source: Russie – Conseil de la fédération

Dans le cadre des travaux dans la région de Voronej, le sénateur a pris part à l’action historique de toute la Russie.

Membre du Comité du Conseil de la Fédération sur la structure fédérale, la politique régionale, l’autonomie locale et les affaires du Nord, représentant de l’organe législatif (représentant) de la région de Voronej Sergey Lukin LukinSergey Nikolaïevitch représentant de l’organe législatif (représentant) de la région de Voronezh dans le cadre des travaux dans la région pris partie Action historique de toute la Russie “Dictée de la victoire”. Parmi les invités de l’événement tenus dans la bibliothèque pour eux. Nikitine, étaient le président de la Douma régionale de Voronej, Vladimir Netesov, Netesov, Vladimir Ivanovich, le président de la Douma régionale de Voronej et le sous-gouverneur de la région de Voronej, Vitaly Shabalatov.

La «dictée de la victoire» avait pour thème divers: la géographie de la guerre, ses héros, la cartographie des événements de ces années difficiles dans l’art, la littérature

Sergey Lukin a souligné que l’objectif principal de l’action est d’attirer l’attention des citoyens, en particulier des jeunes, sur l’histoire de la Grande Guerre patriotique. «L’objet de la« dictée de la victoire »était varié: la géographie de la guerre, ses héros, l’affichage des événements de ces années difficiles dans l’art et la littérature. Je pense qu’après la dictée, de nombreux participants auront une nouvelle motivation pour ouvrir des livres, allez en ligne pour approfondir leurs connaissances. Je suis sûr que la dictée de la victoire ne deviendra pas une action ponctuelle qui se terminera le jour de la Russie, mais une bonne raison de poursuivre les travaux visant à préserver la mémoire sacrée de la Grande Guerre patriotique.

Sergey Lukin a pris part à l’action historique sur toute la Russie «La dictée de la victoire» «Mon père a participé à la Grande Guerre patriotique et je me souviens encore de tout ce qu’il m’a raconté au sujet des événements tragiques de ces années. Nous devons faire tous les efforts pour que les jeunes modernes connaissent la véritable histoire de notre pays. Une nation qui ne se souvient pas de son passé n’a ni le présent ni l’avenir. Par conséquent, il est extrêmement nécessaire que nous conservions soigneusement les souvenirs de la Grande Guerre patriotique et les transmettions à nos enfants et petits-enfants, ainsi qu’un sentiment de profonde gratitude aux soldats de première ligne et aux travailleurs de façade. La mémoire des faits d’armes, la dédicace des héros de ces années difficiles doivent vivre à jamais dans le cœur des générations futures pour que le ciel au-dessus de notre pays reste paisible », a déclaré Sergey Lukin. Médias au problème de la préservation de la mémoire historique de la Grande Guerre patriotique. Dans la région de Voronej, 13 sites ont été ouverts pour la dictée écrite, organisés dans des écoles, des universités et d’autres établissements d’enseignement. En outre, chacun a eu l’occasion de se familiariser avec l’histoire de la Seconde Guerre mondiale sous la forme d’une plate-forme en ligne. Le test, conçu pour des personnes de différents âges, consistait en vingt questions auxquelles il fallait répondre dans les 45 minutes. Le nombre de participants était d’environ 1 500 personnes et les gagnants seront déterminés aux niveaux local, régional et fédéral. Les résultats seront annoncés le 12 juin.

MIL OSI