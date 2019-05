French News: Site officiel de Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Pour les médias / Communiqués de presse / Gala à l’occasion du vingt et unième anniversaire du Comité paralympique polonais

Service de presse réservé aux personnes accréditées. Les accréditations (y compris: nom, prénom, nom de la rédaction, numéro de presse, numéro de téléphone et nom de la marque et numéro d’immatriculation de la voiture de transmission) sont acceptées par le Comité paralympique polonais à compter du: 15.00. Des informations sur les accréditations et les services de presse sont fournies par le Comité paralympique polonais, Maciej Ugryn, tél. 537 007 749.

10 mai 2019 (vendredi) à 20h00 Le président de la République de Pologne, Andrzej Duda, et Agata Kornhauser-Duda participeront au gala à l’occasion du vingt et unième anniversaire du Comité paralympique polonais (Airport Hotel Okęcie, 17 Stycznia 24, Varsovie).