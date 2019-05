Premier Mateusz Morawiecki podczas inauguracji budowy Lotniska Warszawa Radom

Premier podkreślił znaczenie tego projektu dla rozwoju gospodarczego Polski. Port, który skróci drogę do stolic całego świata przyciągnie inwestorów – mówił premier. Inwestycja ta wpisuje się w zrównoważony rozwój kraju poprzez wpływ na rozwój regionów, w tym przypadku południowego Mazowsza. Jak dodał, inwestycja w radomski port ma uzasadnienie zarówno lokalizacyjne, jak i biznesowe. Radom położony jest na pograniczu czterech województw: mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego, w niedalekiej przyszłości będzie pełnić funkcje pomocniczego lotniska dla Warszawy oraz węzła dobrze skomunikowanego z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Planowane inwestycje zakładają m.in.: budowę terminala, dróg kołowania, płyt postojowych, parkingów oraz dworca autobusowego. Ponadto droga startowa zostanie przebudowa i wydłużona do 2500 m. Podczas wizyty w Radomiu Szef rządu złożył również kwiaty przed pomnikiem Lecha i Marii Kaczyńskich oraz Radomskiego Czerwca “Trzy Kamienie”.

Source: President of Poland in Polish