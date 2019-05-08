Source: Russia – Council of the Federation

В ходе работы в Курской области сенатор принял участие в тождественном мероприятии, посвященном региональному кадетскому проекту.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Курской области Александр Михайлов МихайловАлександр Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Курской области по приглашению председателя Курской областной Думы Николая Жеребилова ЖеребиловНиколай ИвановичПредседатель Курской областной Думы принял участие в торжественном мероприятии, посвященном региональному кадетскому проекту «Георгиевский сбор».

Сенатор подчеркнул, что задачами проекта являются духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, вовлечение подростков в изучение истории России, поисковую деятельность и волонтёрское движение, приобщение к духовным и культурным ценностям курского края, православным традициям. «Проект создан в честь покровителя воинства – Святого Георгия. Символ – Георгиевская ленточка», — сказал парламентарий.

Задачами проекта являются духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения

Александр Михайлов поздравил молодых курян с Днем сбора кадет и наступающим праздником Днем Победы. Он наградил почетными грамотами, дипломами, подарками учащихся кадетских классов и руководителей военно-патриотических организаций.

Александр Михайлов поздравил молодых курян с Днем сбора кадет и наступающим праздником Днем Победы

В ходе мероприятия представители кадетского движения отметили важность сохранения исторической памяти, культурного наследия государства. Они предложили 6 мая объявить Днем сбора кадет, символом мужества, духовности и патриотизма российской молодежи.

Инициатором регионального кадетского проекта «Георгиевский сбор» выступила Курская областная Дума. Ежегодно количество участников увеличивается. В 2019 году их численность составила более пяти тысяч человек. Проект получил статус межрегионального и поддержку Фонда президентских грантов. В этом году в нем принимают участие кадеты Белгородской, Воронежской, Тверской, Орловской, Ярославской областей.

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