Source: Russia – Council of the Federation

В рамках работы во Владимирской области сенатор обсудил с жителями социально значимые темы.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области Александр Пронюшкин ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области в рамках работы в регионе провел приемы граждан во Владимире, Муроме, Александрове, Меленках, Кольчугино, Петушках, Гусь-Хрустальном, Киржаче, Суздале.

Александр Пронюшкин провел приемы граждан Владимирской области

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Александр Пронюшкин провел приемы граждан Владимирской области

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Александр Пронюшкин провел приемы граждан Владимирской области

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Александр Пронюшкин провел приемы граждан Владимирской области

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Александр Пронюшкин провел приемы граждан Владимирской области

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После обращения жителей Владимира и Петушков проведены обследования и установлено техническое состояние домов. Обслуживающие организации получили предписания о необходимости осуществления контроля за имеющимися повреждениями несущих конструкций домов.

На приеме в городе Коврове к сенатору обратилась многодетная мать по поводу обеспечения коммуникациями, инженерной и транспортной инфраструктурой земельного участка, выданного под индивидуальное жилищное строительство.

Приемы граждан необходимы для работы парламентариев

Во Владимире жительница одного из сел Суздальского района затронула жилищно-коммунальную тематику.

Жители Суздаля обращались с различными вопросами, касающимися восстановления дамбы, очищения пруда рядом с историческим памятником «Церковь Знамения на Мжаре», ремонта дорог, восстановления работы фельдшерско-акушерского пункта.

В Александрове поступило более 20 обращений. По вопросу установки пандуса обратилась девушка-инвалид, у которой нет возможности заезжать на коляске в свою квартиру, расположенную в многоквартирном доме. Многодетная мать просила оказать содействие в получении жилья.

В ходе приемов поступило более ста обращений.

Александр Пронюшкин взял под личный контроль поднятые вопросы. «Приемы граждан необходимы для работы парламентариев. Уверен, что внимательный подход – основное условие для успешного решения той или иной проблемы. Я нацелен оказывать помощь каждому заявителю – дать консультацию, сделать запросы в соответствующие министерства и ведомства», — сказал сенатор.

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