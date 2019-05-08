В Москве суд вынес обвинительный приговор в отношении хулиганов, избивших трех человек

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Пресненский районный суд г. Москвы постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Александра Кокорина, Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. В зависимости от роли и степени участия они осуждены за совершение преступлений, предусмотренных ст. 116 (побои), ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), пп. «а, в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Установлено, что осужденные, находясь в общественном месте на ул. 2-я Брестская в городе Москве у клуба «Эгоист», грубо нарушения общественный порядок, из хулиганских побуждений избили незнакомого мужчину. В результате здоровью потерпевшего был причинен легкий вред.

Спустя несколько часов Александр Кокорин, находясь в общественном месте в кафе «Кофемания», также беспричинно, из хулиганских побуждений нанес удар стулом посетителю кафе, не менее 2 ударов кулаком в область лица мужчине нанес его брат.

Пришедший в кафе на встречу с потерпевшим мужчина пытался воспрепятствовать насильственным действиям в отношении последнего. В ответ на это Мамаев и Протасовицкий причинили ему телесные повреждения.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры города Москвы суд приговорил Мамаева к 1 году 5 месяцам лишения свободы, Александра Кокорина – 1 году 6 месяцам лишения свободы, Кирилла Кокорина – 1 году 6 месяцам, Протасовицкого – 1 году 5 месяцам лишения свободы.

Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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