Информационное сообщение Минэнерго России в связи с пожароопасным сезоном в ряде регионов РФ

Source: Russia Ministry of Energy

Функционирование объектов ТЭК в период прохождения пожароопасного сезона 2019 года находится под постоянным контролем со стороны Министерства энергетики Российской Федерации и своевременное реагирование на аварийные отключения электросетевого оборудования позволяют не допустить крупных и системных аварий, а также масштабных и продолжительных нарушений электроснабжения потребителей.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 23 марта 2016 № 203 «О подготовке к прохождению пожароопасных сезонов 2015 – 2020 годах» компаниями (организациями) ТЭК реализованы комплексы мероприятий по подготовке к работе в пожароопасный период, отработке взаимодействия с органами МЧС России и предупреждению возникновения аварийных ситуаций на электроэнергетических объектах.

По информации от МЧС России на утро 8 мая наиболее сложная пожарная обстановка фиксируется на территориях Республики Бурятия (площадь пожаров 19488 га), Курганской (13511 га), Иркутской (13113 га) и Амурской (10847 га) областей, в Забайкальском крае (9135 га).

По имеющимся оперативным данным непосредственную угрозу нарушения функционирования объектов ТЭК на указанных территориях пожары не несут.

Оперативно-выездные и ремонтно-восстановительные бригады с необходимым оснащением находятся в постоянной готовности для быстрой ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций.

Министерство энергетики Российской Федерации и Правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) осуществляет постоянный мониторинг прохождения пожароопасного периода на объектах электроэнергетики, осуществляет контроль принимаемых мер, обеспечивает взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальными органами МЧС России.

29.04.2019

С 25 по 28 июня 2019 года состоится VII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-2019) – одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК.

MIL OSI