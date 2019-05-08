Н. Тихомиров: Вологжане свято хранят память о своих земляках, погибших на фронтах Великой Отечественной войны

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе поездки в Вологодскую область сенатор возложил цветы к обелиску воинам-вологжанам.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Вологодской области Николай Тихомиров ТихомировНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Вологодской области вместе с губернатором региона Олегом Кувшинниковым КувшинниковОлег АлександровичГубернатор Вологодской области принял участие в церемонии возложения венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы», воздвигнутому в память о вологжанах, погибших в Великой Отечественной войне.

Церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы»

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Николай Тихомиров и Олег Кувшинников приняли участие в церемонии возложения венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы»

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Николай Тихомиров и Олег Кувшинников приняли участие в церемонии возложения венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы»

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Николай Тихомиров и Олег Кувшинников приняли участие в церемонии возложения венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы»

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Николай Тихомиров и Олег Кувшинников приняли участие в церемонии возложения венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы»

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Николай Тихомиров и Олег Кувшинников приняли участие в церемонии возложения венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы»

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Николай Тихомиров и Олег Кувшинников приняли участие в церемонии возложения венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы»

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В торжественной церемонии также участвовали руководители областного центра, депутаты Законодательного Собрания и городской Думы, ветераны, труженики тыла, представители трудовых коллективов и общественных организаций, студенты, учащиеся школ и колледжей, юнармейцы и кадеты.

Возлагая венки и цветы к Вечному огню, мы отдаем дань глубокого уважения величию подвига, мужеству и стойкости героев-победителей

«Вологжане свято хранят память о своих земляках, отдавших жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Возлагая венки и цветы к Вечному огню, мы отдаем дань глубокого уважения величию подвига, мужеству и стойкости героев-победителей. Их героизм, верность долгу и высоким идеалам всегда будут примером истинной любви к Родине, сопричастности к ее судьбе, ответственности за ее будущее», — отметил Николай Тихомиров.

В этот же день в Череповце сенатор принял участие в городском торжественном вечере «Салют героям», посвященном празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Почетными гостями праздничного вечера стали ветераны и участники войны, труженики тыла, дети войны.

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