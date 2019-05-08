Павел Колобков встретился с ветеранами спорта в преддверии Дня Победы

Source: Russia Ministry of Sport

В преддверии Дня Победы в Государственном музее спорта состоялась традиционная встреча Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова с ветеранами спорта – тружениками тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и активом Российского союза спортсменов.

«Я очень рад снова видеть вас в Министерстве спорта Российской Федерации, – обратился к гостям Павел Колобков. – Мы отмечаем великий праздник – День Победы. Наши спортсмены и тренеры с первых дней Великой Отечественной войны были на фронте, формировались отдельные отряды, спортсмены были в первых рядах среди партизан, их героические поступки навсегда останутся в нашей памяти. Мы ими гордимся и понимаем, как много наши спортсмены и физкультурники сделали для победы СССР в Великой Отечественной войне. Даже во время войны не прекращались спортивные соревнования, чемпионаты страны, футбольные матчи. Это помогало всей нашей стране пережить эти сложные, трагические времена».

Министр поздравил гостей с наступающим праздником и пожелал им крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Почётными гостями торжественного мероприятия стали:

Давид Яковлевич Берлин – заслуженный тренер СССР, основатель и президент женского баскетбольного клуба «Спартак-Ногинск» (Московская область), ветеран тыла;

Нинель Васильевна Крутова – заслуженный мастер спорта СССР, завоевала первую в истории отечественного спорта олимпийскую медаль («бронзу») в прыжках в воду;

Галина Евгеньевна Горохова – заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию, президент Российского союза спортсменов;

Лариса Семёновна Латынина – заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике;

Александр Юрьевич Виноградов – заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион по гребле на каноэ, первый вице-президент Российского союза спортсменов;

Тамара Андреевна Жалеева – заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и РСФСР, многократная чемпионка СССР по спортивной гимнастике;

Елена Ильинична Щербачёва – заслуженный мастер спорта СССР, многократная чемпионка Европы по академической гребле;

Леонид Владимирович Бартенев – заслуженный мастер спорта СССР, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по лёгкой атлетике, во время войны находился на оккупированной территории;

Александр Васильевич Привалов – заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону;

Нина Алексеевна Жук – заслуженный тренер РСФСР, первая фигуристка СССР – серебряный призёр Чемпионата Европы, в годы Великой Отечественной войны находилась в блокадном Ленинграде;

Виталий Александрович Коваленко – заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, олимпийский чемпион по волейболу;

Николай Иванович Русак – заслуженный тренер СССР, председатель Госкомспорта СССР в 1989-1991 гг.;

Валентина Сергеевна Стенина – заслуженный мастер спорта СССР, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по конькобежному спорту;

Аркадий Семёнович Генсон – заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, активист Российского союза спортсменов;

Роман Иванович Осипов – заслуженный тренер СССР, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации;

Айно Андреевна Пуронен – заслуженный мастер спорта СССР, многократный призёр чемпионатов мира по велоспорту;

Лидия Гавриловна Иванова – заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике;

Клара Ивановна Нестерова – заслуженный мастер спорта СССР, первая советская олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, труженик тыла;

Эрлена Тихоновна Сафронова – мастер спорта международного класса, чемпионка СССР по прыжкам в воду;

Вячеслав Николаевич Иванов – заслуженный мастер спорта СССР, трёхкратный олимпийский чемпион по академической гребле;

Евгений Иванович Пеняев – заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, бронзовый призёр Олимпийских игр по гребле на каноэ;

Владимир Евдокимович Смирнов – заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, председатель Добровольного спортивного общества «Урожай» России;

Надежда Александровна Арская – заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, чемпионка мира по фехтованию, генеральный директор фехтовального клуба «Динамо – Москва»;

Алжан Мусурбекович Жармухамедов – заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион по баскетболу;

Иван Иванович Едешко – заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России, олимпийский чемпион по баскетболу;

Людмила Евгеньевна Титова – заслуженный мастер спорта СССР, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, вице-президент Российского союза спортсменов;

Анна Борисовна Алешина – заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, бронзовый призёр Олимпийских игр по академической гребле, вице-президент Российского союза спортсменов;

Татьяна Филипповна Сарычева – заслуженный мастер спорта СССР, двукратная олимпийская чемпионка по волейболу;

Нелли Васильевна Ферябникова – заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу;

Галина Андреевна Мишенина – заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призёр Олимпийских игр по академической гребле.

Праздничная встреча сопровождалась песнями военных лет в исполнении лауреатов всероссийских фестивалей авторской песни Ларисы Ялынской и Петра Савельева, а также выступлениями студентов Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.

В завершение гостям были вручены цветы и памятные подарки от Минспорта России.

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI