Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное08.05.2019 17:12

Поздравление с Днём Победы от Главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина

Дорогие ветераны!

Уважаемые коллеги, друзья, товарищи!

9 мая наш народ и люди доброй воли всего мира отмечают годовщину Победы над нацистской Германией и странами гитлеровской коалиции.

Вот сколько уже лет прошло после этой войны, а рубцы от неё на теле нашего народа ещё свежие, раны в душах наших семей так и не зажили. Война действительно была страшная, цена её — непомерна! Победа в ней потребовала напряжения всех сил нации и большой веры. Несмотря на колоссальные людские потери и материальные разрушения, наша страна вышла из этой войны более сильной и уверенной в себе. Уже через несколько лет после победных салютов, когда ещё наши города не оправились от ран, страна уже смогла постоять за себя в мире, начав успешно реализовывать атомные и ракетные проекты. Советскому Союзу удалось добиться значительных успехов в науке и технике, в покорении космоса, и это было сделано послевоенным молодым поколением, впитавшим в себя дух победителей.

Никогда не померкнет величие подвига наших солдат и тружеников тыла, выстоявших и сокрушивших фашизм!

Для нас всегда будет священна память десятков миллионов жертв, ценой которых силы созидания остановили силы разрушения, сохранили человеческую цивилизацию и дали миру будущее.

От всей души поздравляю Вас с нашим действительно общенародным праздником — Днём Великой Победы!

Желаю Вам и Вашим близким мирного неба, крепкого здоровья, семейного и личного счастья и благополучия!



Генеральный директор

Дмитрий Олегович Рогозин

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