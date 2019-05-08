Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве на сумму более 39 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней и 27-летней местных жительниц. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, сообщницы в период с 2015 г. по 2017 г. под видом оказания риэлтерских услуг привлекали денежные средства от населения якобы для приобретения квартир по низкой стоимости. С гражданами заключались предварительные договоры купли-продажи квартир, которые в установленном законодательством порядке не регистрировались. В дальнейшем потерпевшим демонстрировались фотографии различных квартир, взятые из сети Интернет, после чего люди передавали им денежные средства.

При этом женщины достоверно осознавали невозможность исполнения взятых на себя обязательств, поскольку фактически поиском жилья не занимались, а полученными деньгами распоряжались по своему усмотрению.

Таким способом злоумышленницам удалось получить от 77 граждан более 39 млн рублей.

Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд г. Волгограда.

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