С. Лукин принял участие в заседании Координационного совета по развитию сферы интеллектуальной собственности в Воронежской области

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждались актуальные вопросы формирования необходимой нормативно-правовой базы и определения стратегии продвижения региональных брендов.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области принял участие в заседании Координационного совета по развитию сферы интеллектуальной собственности в Воронежской области.

Обсуждались актуальные вопросы формирования необходимой нормативно-правовой базы и определения стратегии продвижения региональных брендов. В мероприятии участвовали руководители профильных департаментов, ректоры воронежских вузов, представители бюджетных учреждений и общественных организаций.

Интеллектуальная собственность является в настоящее время гарантом экономической устойчивости

«Интеллектуальная собственность является в настоящее время гарантом экономической устойчивости. Президент РФ назвал развитие этой сферы одним из ключевых факторов достижения целей, обозначенных в национальных проектах. В Совете Федерации вопросам интеллектуальной собственности уделяется пристальное внимание», — сказал Сергей Лукин.

Парламентарий напомнил, что темой одного из заседаний Совета по вопросам интеллектуальной собственности при СФ стало развитие этого института в субъектах РФ. Речь шла, в частности, о продвижении регионами собственных узнаваемых брендов. По его словам, этот эффективный инструмент экономического развития призван сохранить уникальные региональные производства и обеспечить рост доходов в бюджеты всех уровней, включая местную казну.

Сергей Лукин отметил, что под эгидой Министерства экономического развития России был подготовлен проект рекомендаций по развитию рынка интеллектуальной собственности, в котором затронуты вопросы защиты и регистрации региональных брендов, создания для этого нормативной базы, определения функций и полномочий органов власти. «Сейчас в России действует системное законодательство в области охраны наименования места происхождения товара, но сохраняются определённые пробелы в указанной сфере, устранять которые нужно на федеральном уровне. Необходима, в частности, правовая охрана такого самостоятельного объекта интеллектуальной собственности, как «географическое указание». В ближайшее время планируется внести коррективы в федеральную законодательную базу. Задача Координационного совета — подготовить конкретные предложения по доработке стратегии продвижения региональных брендов, выступив с инициативами, которые будут учтены в верхней палате».

По мнению Сергея Лукина, регистрация в Воронежской области сильных, конкурентоспособных брендов, гарантирующих качество местной продукции, будет способствовать развитию не только экономики, но и репутационной составляющей. «Региональные бренды указывают на конкретную территорию, и географическая среда во многом определяет характеристики товара. Именно это востребовано сейчас практически во всём мире и является значимым фактором повышения степени известности и инвестиционной привлекательности каждого субъекта РФ, создания благоприятных условий для формирования человеческого капитала, новых рабочих мест, развития малого и среднего бизнеса».

Сенатор напомнил, что в регионе уже предпринимались меры для укрепления системы качества и сертификации продукции. По его мнению, работу в указанном направлении необходимо продолжать с учётом местного опыта и существующих мировых тенденций.

В ходе заседания отмечалось, что Воронежская область стабильно входит в число десяти регионов-лидеров по ключевому показателю развития интеллектуальной собственности — уровню изобретательской активности. По итогам 2017 года наша область занимает десятое место в России и третье – по ЦФО. Однако, несмотря на стабильную ситуацию с патентной активностью, существует ряд проблем, для комплексного решения которых надо разработать региональные стратегические документы, регулирующие сферу интеллектуальной собственности, а также подготовить планы мероприятий по их реализации. Наиболее оптимальным является при этом выделение специального раздела в действующей Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года.

Также подчеркивалась необходимость активного содействия поступательному росту изобретательской активности. Сейчас в Воронежской области действует три центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ), два из них – на базе вузов. Участники Координационного совета предложили создать такие центры в каждом высшем учебном заведении и по возможности возродить традиции существовавших прежде кружков юных техников.

«Интеллектуальная собственность — важный инструмент вовлечения творческого потенциала граждан в экономику страны. Доступность научных знаний, культурных ценностей, без которых невозможно развитие общества и сохранение национальной идентичности, также определяется прогрессом сферы интеллектуальной собственности. И мы должны укрепить её правовую защиту, сформировав привлекательные условия для регистрации патентов на территории нашего региона и всей России», — считает Сергей Лукин.

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