Университет встречает День Победы

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, открыл митинг у памятника «В бессмертие ушедшим». К подножию монумента универсанты возложили цветы и «гирлянду памяти», а заместитель председателя Ученого совета СПбГУ Игорь Горлинский обратился к ветеранам со словами благодарности и пожеланием здоровья. Он подчеркнул, что 9 мая в России является не просто государственным, а по-настоящему всенародным праздником, и иначе быть просто не может. «Трудно найти в нашей стране семью, на судьбе которой не отразилась бы прошедшая война. С победоносного 1945 года прошло уже немало времени. Выросли новые поколения, но в их сердцах сохраняется бесконечная благодарность тем, кто отстоял независимость и свободу нашей страны, — сказал Игорь Алексеевич. ― Особая благодарность со стороны Университета — нашим ветеранам. Именно вам и тем, кого сегодня с нами нет, кто прошел битвы на фронтах нашей Родины, жил в осажденном Ленинграде, перенес эвакуацию, возвращение и восстановление нашей страны, мы обязаны нашей жизнью и тем, что можем работать в нашем родном Университете».

С праздником Победы коллег поздравил Владимир Викторович Давыдов, председатель Совета ветеранов войны, труда и воинской службы Университета, а от лица всех обучающихся благодарность ветеранам выразил заместитель председателя Студенческого совета СПбГУ Вячеслав Волосников.

В честь празднования годовщины Великой Победы по традиции был дан старт легкоатлетической эстафете, посвященной имени выпускника исторического факультета, героя Советского Союза Вячеслава Викторовича Васильковского. Впервые университетское спортивное состязание состоялось в 1948 году, а с 1967 года оно проводится как дань памяти и уважения Васильковскому и всем героям Великой Отечественной войны.

Участниками забега стали 11 команд, названных в честь выдающихся ученых — выпускников и сотрудников Университета: Дмитрия Ивановича Менделеева, Владимира Ивановича Вернадского, Ильи Ильича Мечникова, Льва Давидовича Ландау и других. Участники забега сами решают, под чьим именем будет выступать их команда: в списке, предложенном Научной библиотекой СПбГУ имени М. Горького, находится около 100 знаменитых исследователей, общественных и художественных деятелей. Каждый год студенты выбирают разных исторических личностей, но уже начинают складываться свои традиции. Например, альпинисты всегда называют свою команду в честь Александра Даниловича Александрова — одного из ректоров ЛГУ, мастера спорта, совершившего восхождение на безымянную вершину 6222 Шахдаринского хребта, которая получила название «Пик Ленинградского университета».

Победителем 71-й легкоатлетической эстафеты стала команда имени Пафнутия Львовича Чебышева. Второй финишную черту пересекла команда имени Николая Викторовича Насонова, а почетное третье место заняла команда имени Петра Аркадьевича Столыпина. Но по традиции проигравших в университетской эстафете нет, поэтому команды имени А. Д. Александрова, И. И. Мечникова, С. П. Дягилева, М. В. Ломоносова, Л. Д. Ландау, О. Ф. Миллера, В. И. Вернадского и Д. И. Менделеева также были признаны победителями.

В рамках празднования в Санкт-Петербургском университете состоялся торжественный концерт, на котором хор СПбГУ под управлением Эдуарда Кротмана исполнил самые известные песни военных лет.

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