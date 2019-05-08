Фильм дизайнеров СПбГУ покажут в музеях Петербурга в дни празднования годовщины Великой Победы

Source: Saint Petersburg State University in Russian

«Работа создавалась специально для фестиваля “Мультимедиа в музее”, который проводился в музее “Дорога жизни” и был приурочен к 75-летию снятия блокады Ленинграда и годовщине победы в Великой Отечественной войне, — рассказала старший преподаватель СПбГУ Иляна Маховикова. — На фестивальном показе наш проект вызвал большой интерес у директора ЦВММ Руслана Нехая и директора музея “Дорога жизни” Виктора Березняцкого. После этого куратор образовательных программ ЦВММ Лариса Коповая предложила включить видео в научно-образовательные программы музеев для детско-юношеского возраста».

Демонстрация сюжета универсантов приурочена к праздничным мероприятиям, посвященным 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. «Премьерные» показы состоятся с 9 по 12 мая. После фильмы будут интегрированы в образовательные программы музеев. По словам Иляны Маховиковой, интерес к ролику также проявили в филиале Государственного музея истории Санкт-Петербурга (Монумент героическим защитникам Ленинграда) и в Елагиноостровском дворце-музее.

Проект дизайнеров СПбГУ представляет собой серию видео, отражающих события блокадных дней. Каждый из роликов самодостаточен и имеет собственный авторский сюжет. Работы выполнены в разных техниках графики и с помощью различных средств анимации. В творческий коллектив вошли 11 студентов, обучающиеся третьего и четвертого курсов бакалавриата и первого курса магистратуры, которые работали под руководством Иляны Маховиковой. «Ребята делали фильмы вне учебной программы Университета, причем в очень сжатые сроки: на все ушло менее месяца. По сути, они сами совершили подвиг. Загруженные учебой и работой над своими курсовыми и дипломными проектами, они не отказались от создания фильма, призванного сохранить память о стойкости наших дедушек и бабушек, прошедших события Великой Отечественной. Студенты выполнили свою работу до конца, работа шла практически “в третью смену”!» — отметила преподаватель.

В работе над проектом приняли участие Ольга Боритко, Лариса Друнченко, Анна Разумова, Марина Макарова, Евгения Бониева, Дарья Шелконогова, Виктория Макарова, Дарья Козлова, Маша Симбирцева, Яна Никифорова и Ольга Старых.

Участие в фестивале «Мультимедиа в музее», организованном в филиале ЦВММ «Дорога жизни» в рамках проекта «Дорога жизни — 2019», приняли более ста студентов из нескольких вузов Петербурга и Москвы. Гостями события стали ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и дети войны — всего около 60 человек. «Они высоко оценили труд ребят, поблагодарили и сказали, что фильм сначала вызвал слезы горя от прожитых событий, но потом — чувство радости Победы», — отметила Иляна Маховикова. Профессиональная программа фестиваля была посвящена обсуждению роли новых технологий в развитии музеев, а также обмену опытом работы с программами для моушн- и медиадизайнеров.

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