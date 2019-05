French News: A. Mikhailov: Le projet «St. George’s Duty» – hommage aux soldats libérateurs et soutien du mouvement des cadets

Source: Russie – Conseil de la fédération

Dans le cadre de son travail dans la région de Koursk, le sénateur a participé à un événement identitaire dédié au projet régional des cadets.

Alexander Mikhailov Mikhaylov Alexander Nikolayevich, représentant du gouvernement exécutif de la région de Koursk, invité par le président de la Douma régionale de Koursk Nikolai Zherebilov Zherebilov Nikolai Ivanovich, président de la Douma régionale de Koursk, a pris part à un événement solennel consacré à la défense et à la sécurité régionale le projet “collection St. George.” Le sénateur a souligné que objectifs du projet sont l’éducation spirituelle et morale de la jeune génération, l’implication des adolescents dans l’étude de l’histoire russe, l’activité de recherche et de mouvement des volontaires, introduction aux valeurs spirituelles et culturelles de la région de Koursk, la tradition orthodoxe. «Le projet a été créé en l’honneur du saint patron de l’armée, St. George. Le symbole est le ruban St. George », a déclaré le parlementaire.

Alexander Mikhailov a félicité les jeunes Kuryans pour le Jour des cadets et le Jour de la victoire. Il a décerné des diplômes, des diplômes, des cadeaux aux élèves des classes de cadets et aux dirigeants d’organisations militaro-patriotiques.

Alexander Mikhailov a félicité les jeunes Kuryans à l’occasion de la journée de rassemblement des cadets et de la fête du Jour de la victoire, au cours de laquelle des représentants du mouvement des cadets ont souligné l’importance de préserver la mémoire historique et le patrimoine culturel de l’État. Le 6 mai, ils ont proposé de faire de la Journée des cadets un rassemblement, symbole du courage, de la spiritualité et du patriotisme de la jeunesse russe.La Douma régionale de Koursk a lancé le projet régional de cadets «St. George’s Collection». Chaque année, le nombre de participants augmente. En 2019, leur nombre était supérieur à cinq mille personnes. Le projet a bénéficié d’un statut interrégional et de l’appui de la Fondation présidentielle pour les subventions. Cette année, les cadets des régions de Belgorod, Voronej, Tver, Orel et Yaroslavl y participent.

