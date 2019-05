French News: À Moscou, un tribunal a condamné des hooligans qui ont battu trois personnes

Source: Russie – Bureau du procureur général

Le tribunal de district de Moscou, Presnensky, a statué dans l’affaire pénale contre Alexander Kokorin, Pavel Mamayev, Kirill Kokorin et Alexander Protasovitsky. Selon leur rôle et leur degré de participation, ils sont reconnus coupables de crimes au sens de l’art. 116 (coups), partie 1 de l’art. 213 du code pénal (hooliganisme), nn. “A, c” h.2 Art. 115 du Code pénal de la Fédération de Russie (infliction intentionnelle de lésions corporelles légères) Il est établi que les condamnés se trouvent dans un lieu public ul. Le 2e Brestskaya dans la ville de Moscou, près du club des égoïstes, perturbant gravement l’ordre public, a battu un homme inconnu du hooliganisme. En conséquence, l’état de santé de la victime a été légèrement endommagé. Quelques heures plus tard, Alexander Kokorin, se trouvant dans un lieu public de la cafétéria Kofemania, a également frappé injustement le hooliganisme et a frappé le poing à la figure de son frère. L’homme qui est venu au café pour une réunion avec la victime a tenté d’empêcher toute action violente contre cette dernière. Mamaev et Protasovitsky lui ont infligé des blessures corporelles et ont condamné Mamayev à un an et demi de prison, Alexander Kokorin à un an et six mois de prison, Kirill Kokorin à un an et six mois, Protasovitsky – Un an et cinq mois d’emprisonnement. Les personnes condamnées purgeront leur peine dans une colonie pénitentiaire à régime général. Cette peine n’est pas entrée en vigueur. Vous pouvez lire ceci et d’autres informations sur le service d’information et de communication. Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie “AETHER” à: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI