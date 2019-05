Source: Russie – Conseil de la fédération

Dans le cadre de ses travaux dans la région de Vladimir, le sénateur a discuté de sujets socialement importants avec les habitants.

Membre du Comité de la politique économique du Conseil de la fédération, représentant de l’organe exécutif de l’État de la région de Vladimir Alexander Pronyushkin Pronyushkin, représentant d’Alexandre Y., représentant de l’organe exécutif du pouvoir de la région de Vladimir dans la région. Crystal, Kirzhache, Suzdale.

Alexander Pronyushkin a organisé des réceptions de citoyens de la région de Vladimir1 sur 5

Alexander Pronyushkin a organisé des réceptions de citoyens de la région de Vladimir2 sur 5

Alexander Pronyushkin a tenu des réceptions de citoyens de la région de Vladimir3 sur 5

Alexander Pronyushkin a organisé des réceptions de citoyens de la région de Vladimir4 sur 5

Alexander Pronyushkin a tenu des réceptions de citoyens de la région de Vladimir5 sur 5

Après l’appel des habitants de Vladimir et de Petushki, des inspections ont été effectuées et l’état technique des maisons a été établi. Lors de la réception dans la ville de Kovrov, la mère de nombreux enfants a parlé au sénateur de la fourniture d’infrastructures de communication, d’ingénierie et de transport pour le terrain destiné à la construction de logements individuels.

Les réceptions citoyennes sont nécessaires au travail des parlementaires

À Vladimir, un habitant d’un village du district de Suzdal a abordé le thème du logement, qui a abordé diverses questions relatives à la restauration du barrage, à la purification de l’étang près du monument historique “Eglise de la pancarte sur Mzhar”, à la réfection des routes, à la restauration de la station de feldsher. a reçu plus de 20 réponses. Sur la question de l’installation d’une rampe, une fille handicapée s’est présentée, qui n’a pas la possibilité de se rendre en fauteuil roulant à son appartement situé dans un immeuble. La mère de nombreux enfants a demandé de l’aide pour obtenir un logement. Lors des réceptions, plus d’une centaine d’appels ont été reçus. Alexander Pronyushkin a pris les questions soulevées sous son contrôle personnel. «Les réceptions de citoyens sont nécessaires au travail des parlementaires. Je suis persuadé qu’une approche prudente est la principale condition de la solution du problème. Je souhaite aider chaque candidat à donner des conseils, à enquêter auprès des ministères et départements concernés », a déclaré le sénateur.

MIL OSI