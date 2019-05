French News: Anita Schäfer: Nous devons essentiellement élargir nos compétences en cyber

Source: CDU CSU

Chère Madame la Présidente! Cher M. Wehrbeauftragter! Chers collègues! La semaine dernière, nous avons honoré le 60e anniversaire du poste de commissaire de la Commission de la défense. Mon groupe et moi-même souhaitons vous remercier, Monsieur Wehrbeauftragter, ainsi que vos collaborateurs pour leur travail dévoué au fil des ans.

Pour la plupart d’entre nous, le commissaire est surtout connu pour son rapport annuel, dont nous débattons aujourd’hui pour l’édition de 2018. Le rapport montre que nous nous trouvons actuellement à un moment critique. Les tendances en matière de matériel et de personnel, qui revêtent une grande importance pour la Bundeswehr, ont été définies par le ministre fédéral von der Leyen.

Cependant, le redressement de la finance est en perte de vitesse à moyen terme. Il y a une semaine, nous avons célébré les 70 ans de l’OTAN et, au niveau international, des discussions controversées ont à nouveau eu lieu. parce que la République fédérale doit assumer ses responsabilités dans l’alliance, tenir les promesses faites et équiper le budget de la défense de manière appropriée. Dans son rapport, le commissaire à la défense critique à juste titre le fait que le matériel présente encore de grandes lacunes. Et à ce moment-là, le ministre fédéral des Finances a annoncé une réduction du budget de la défense jusqu’en 2023,

(Stefan Liebich [DIE LINKE]: C’était une décision du gouvernement fédéral!)

Même si nous voyons tous cela tous les jours dans les médias et que nous entendons la situation, la situation de la sécurité mondiale se dégrade rapidement. La CDU et la CSU souhaitent que la République fédérale et la Bundeswehr puissent faire face à ces changements. Par conséquent, le ministère de la Défense a considérablement accru le nombre de projets d’achat au cours des dernières années.

En ce qui concerne le personnel, on peut dire que la proportion de femmes dans la Bundeswehr continue d’augmenter, ce dont nous nous félicitons.

(Applaudissements des membres de la CDU / CSU)

Toutefois, pour que le nombre total de candidats augmente, la Bundeswehr doit rester attrayante en tant qu’employeur. Il s’agit par exemple d’un meilleur rapprochement entre travail et famille ou d’une sécurité de planification accrue pour les navetteurs dans le cadre de la loi fédérale sur les frais de réinstallation. En vertu de la loi sur le renforcement durable de l’engagement personnel de la Bundeswehr, nous allons bientôt apporter toute une série d’améliorations à nos soldats. Le gouvernement fédéral va construire de nouveaux appartements de service pour les membres de la Bundeswehr et leurs familles avec les municipalités. Le gouvernement fédéral s’est engagé à réhabiliter et à adapter les normes dans les casernes et les logements. À cet égard, je suis d’accord avec le commissaire sur la nécessité d’innover, notamment en ce qui concerne les projets d’infrastructure.

Nous avons également besoin d’un coup de pouce supplémentaire dans la numérisation. Cela ne signifie pas seulement le Wi-Fi dans les casernes. Nous devons essentiellement développer nos compétences en cyber. La Russie et la Chine sont extrêmement actives ici. La configuration de la commande cyber et salle d’information était une étape parfaitement correcte. Mais nous n’avons pas seulement besoin de compétences défensives, mais également d’attaques. Nous devons rencontrer les agresseurs au niveau des yeux.

Enfin, j’aimerais vous rappeler qu’en 2018, de nombreuses femmes et hommes ont servi dans des missions mandatées à l’étranger et ont pris part à des engagements entre pairs. Ils étaient au Kosovo, au Mali ou en Afghanistan ou, par exemple, lors de l’exercice “Trident Juncture” de l’OTAN en Norvège à l’automne dernier. La Bundeswehr fait constamment du bon travail chez elle et chez elle. Mais elle a aussi besoin de notre soutien. Il n’a pas seulement besoin de belles paroles, mais surtout d’un financement sûr et fiable – au-delà de 2019 et 2020.

Merci.

(Applaudissements de la CDU / CSU et des membres du SPD)

MIL OSI