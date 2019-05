French News: Comment les systèmes d’IA peuvent-ils être utilisés pour un bon travail?

Source: DGB – Exécutif fédéral Du 6 au 8 mai 2019 est encore une fois public. Le DGB est partenaire du “plus grand festival de la société numérique” et est représenté avec son propre stand à la STATION de Berlin. Ici, par exemple, vous pouvez explorer la “matrice de travail” ou écouter le podcast “Wissen macht Arbeit”. Le 7 mai, le directeur de la DGB, Reiner Hoffmann, a expliqué à l’étape 5 comment l’intelligence artificielle (IA) transformait le monde du travail. , Katrin Suder, présidente du conseil du gouvernement fédéral pour le numérique, Efstathios Michailidis, président du comité d’entreprise aquaRömer. DGB / Hesse

7 mai, 16h15, Étape 5Session: “Nous appelons Siri Mary” – L’intelligence artificielle au travail L’intelligence artificielle (IA) transforme le monde du travail. Mais quels sont les intérêts derrière la technologie? Le facteur décisif ici est le “détail”: qui définit les objectifs que les machines doivent apprendre? Est-ce que l’IA rend le travail meilleur? Ou est-ce que l’IA mène au chômage, à la surveillance et à l’hétéronomie? Cela nécessite de nouveaux processus de négociation. Katrin Suder, présidente du Conseil numérique du gouvernement fédéralEfstathios Michailidis, présidente du comité d’entreprise aquaRömer GmbH & Co.KGReiner Hoffmann, présidente de la Confédération des syndicats allemandsAnna Kopp, responsable des technologies de l’information MicrosoftPar le producteur d’eau minérale “Aqua Römer” à Göppingen, Mary travaille. Mary est la collègue numérique de plus de 100 employés et contrôle les processus de production d’eau minérale avec sa voix de robot. Le président du comité d’entreprise, Efstathios Michailidis, a déclaré: “Nous nous appelons Siri Mary” – AI publie des résultats et explique dans la vidéo pourquoi il est si important que les employés participent à la numérisation.

