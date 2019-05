French News: Des cinéastes de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg seront présentés dans les musées de Saint-Pétersbourg lors de la célébration de l’anniversaire de la grande victoire

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

“L’œuvre a été créée spécialement pour le festival Multimédia au musée, qui s’est tenu au musée Road of Life et a été chronométré pour le 75e anniversaire de la levée du blocus de Léningrad et de l’anniversaire de la victoire de la Grande Guerre patriotique”, a déclaré Ilyana Makhovikova, une enseignante chevronnée de l’Université de Saint-Pétersbourg. – Lors du festival, notre projet a suscité un vif intérêt chez le directeur du TsVMM, Ruslan Nekhai, et le directeur du musée «La route de la vie», Viktor Bereznyatsky. Après cela, la conservatrice des programmes éducatifs TsVMM Larisa Kopovaya a proposé d’inclure la vidéo dans les programmes scientifiques et éducatifs des musées destinés aux enfants et aux jeunes. ” Les spectacles “Premiere” auront lieu du 9 au 12 mai. Après les films seront intégrés dans les programmes éducatifs des musées. Selon Ilyana Makhovikova, la filiale du musée d’État de l’histoire de Saint-Pétersbourg (Monument aux défenseurs héroïques de Léningrad) et le musée du palais Elagino-Ostrov ont été conçus, ainsi que toute une série de vidéos reflétant les événements du blocus. Chacune des vidéos est autonome et a l’intrigue de son propre auteur. Travaux réalisés dans différentes techniques de graphisme et à l’aide de divers moyens d’animation. L’équipe de création comptait onze étudiants de troisième et quatrième année et de première année qui travaillaient sous la direction d’Ilyana Makhovikova. «Les gars ont fait des films en dehors du programme de l’Université, et en très peu de temps: tout cela a pris moins d’un mois. En fait, ils ont eux-mêmes accompli l’exploit. Chargés d’études et travaillant sur leurs projets de cours et de diplômes, ils n’ont pas abandonné la création d’un film destiné à préserver la mémoire de la ténacité de nos grands-parents qui ont passé les événements de la Grande Guerre patriotique. Les étudiants ont terminé leur travail jusqu’à la fin. Le travail s’est pratiquement déroulé «au troisième quart»! »- a noté le professeur.

Olga Boritko, Larisa Drunchenko, Anna Razumova, Marina Makarova, Evgenia Boneva, Daria Shelkonogova, Victoria Makarova, Daria Kozlova, Masha Simbirtseva, Jan Nikiforova et Olga Oldyh ont participé au projet.

Plus d’une centaine d’étudiants de plusieurs universités de Saint-Pétersbourg et de Moscou ont participé au festival «Le multimédia dans le musée», organisé dans le cadre de la branche de l’Institution éducative centrale de science et technologie «Route de la vie» dans le cadre du projet «Route de la vie – 2019». Des vétérans de la Grande Guerre patriotique, des habitants de Léningrad assiégés et des enfants de la guerre, soit environ 60 personnes, ont assisté à l’événement. “Ils ont grandement apprécié le travail des gars, ont remercié et déclaré que le film avait d’abord provoqué des larmes de chagrin à la suite des événements vécus, puis un sentiment de joie dans la Victoire”, a déclaré Ilyana Makhovikova. Le programme professionnel du festival était consacré à la discussion sur le rôle des nouvelles technologies dans le développement des musées, ainsi qu’à l’échange d’expériences avec les programmes destinés aux concepteurs de mouvement et de médias.

