French News: Des supports d’apprentissage pour tous

Source: Die Linke “S’il n’y a pas déjà de matière d’étude, les agences pour l’emploi doivent s’assurer que même les étudiants dépendants de Hartz IV reçoivent les ressources d’apprentissage nécessaires”, commente Katja Kipping, dirigeante du parti et porte-parole de la politique sociale pour la fraction DIE LINKE , la décision du Tribunal social fédéral, selon laquelle les centres pour l’emploi doivent également payer les manuels scolaires, s’il n’ya pas de matériel pédagogique dans un État fédéral. Kipping continue: “Ce n’est que la deuxième meilleure solution. Nous voulons la liberté d’enseignement et d’apprentissage pour tous, des repas gratuits à la maternelle et à l’école ainsi que le transport gratuit des élèves à l’école. DIE LINKE signifie une bonne éducation, qui ne dépend pas de la bourse ni de l’origine. “

