French News: DGB et les syndicats hongrois: Ensemble pour une Europe sociale

Source: DGB – Bundesvorstand08.05.2019DGB et syndicats hongrois: Ensemble pour une Europe sociale Une délégation de syndicalistes hongrois se rendra à Berlin les 7 et 8 mai. Également au programme: une réunion avec le bureau exécutif du DGB. Les syndicats allemands et hongrois s’accordent à dire que les préoccupations sociales doivent primer les intérêts économiques de l’UE.

L’exécutif fédéral et les présidents de district DGB ont rencontré la délégation syndicale hongroise le 7 mai à Berlin. Les Hongrois ont participé: László Kordás, président de la Fédération hongroise des syndicats MASZSZ, Attila Bujdosó, président de l’Union des télécommunications hongroise TÁVSZAK, Béla Balogh, président de l’Union des métallurgistes hongrois VASAS, Lászlóné Melis, président du Syndicat des travailleurs du commerce d’AUCHAN, Tamás Székely, président de l’Union hongroise des produits chimiques VDSZ et vice-président de la Confédération des syndicats hongrois, MASZSZ DGB

Fin février, Stefan Körzell, membre du conseil d’administration du DGB, s’est rendu en Hongrie avec une délégation. À cette occasion, les confédérations syndicales allemande et hongroise ont signé une déclaration commune “pour un bon travail et une mobilité équitable en Europe”. Les syndicalistes hongrois se rendent en Allemagne. “L’objectif des confédérations syndicales hongroise et allemande est une Europe sociale avec un bon travail, des salaires équitables et un niveau élevé de protection sociale, préalable à une mondialisation juste”, indique le communiqué. Réunions avec des syndicats allemands et discussions au BundestagAprès un échange de vues avec le conseil exécutif de la DGB et les présidents de district de la DGB à Berlin le 7 mai, les présidents des syndicats hongrois ont également rencontré des représentants de la United Services Union ver.di et des membres de la commission du travail et des affaires sociales. au Bundestag allemand.

