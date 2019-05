French News: Dr. Peter Tauber: Vous avez toujours défendu nos soldats

Source: CDU CSU

Madame la Présidente! Mesdames et Messieurs! Messieurs! Monsieur Wehrbeauftragter, vous l’avez dit en une phrase. C’est pourquoi j’aimerais éclaircir un peu la chose: ce n’est pas simplement le prochain rapport annuel que vous présentez, mais votre institution, que vous représentez actuellement , célèbre le 60ème anniversaire. Non seulement pour notre Parlement, mais pour nos forces armées, il est devenu une institution vraiment importante – je dois dire: indispensable – au cours de ces décennies. C’est pourquoi vous et tous ceux qui ont plaidé pour vous, avec vous et avec vos prédécesseurs de notre armée parlementaire, un merci sincère.

En regardant en arrière sur ces 60 ans, vous constaterez que les questions que vous et vos prédécesseurs ont étudiées ont changé. Encore et encore, d’autres aspects ont été mis au point. Mais une chose n’a pas changé: ils ont toujours été des avocats pour nos soldats et également des conseillers auprès du ministère et du parlement.

Et même le rapport actuel fait exactement cela: il met son doigt dans la plaie. Il nous exhorte à rester exigeants dans la mise en œuvre des tournants, à demander: n’est-ce pas encore plus rapide? Devons-nous être plus ambitieux? Cela souligne ce que le ministre a également déclaré: il y a actuellement de la lumière et des ombres. Nous progressons, mais pas aussi vite que nous le souhaitons. Et nous devons demander chaque jour ce que nous pouvons faire de mieux.

Suffit-il que chaque semaine un char, un avion tous les mois, un navire tous les ans, les lacunes importantes qui subsistent dans nos forces? Je pense que le ministère et le Parlement ont pour tâche commune de se demander ce que nous pouvons améliorer.

Traditionnellement, le Wehrbeauftragten n’a pas le matériel, mais se concentre sur la population de la Bundeswehr, sur nos soldats, mais aussi sur les employés civils. Et c’est pourquoi il est bon que vous continuiez à nous parler du recrutement de jeunes talents. Le Parlement a maintenant voulu inciter davantage les réservistes à financer le service militaire volontaire avec la loi sur le renforcement durable de l’état de préparation du personnel de la Bundeswehr, appelée loi sur les articles, qui vise à renforcer la sécurité sociale des soldats âgés et ouvrir de meilleures perspectives de carrière aux sous-officiers, en suivant un chemin analogue. C’est pourquoi nous espérons l’approbation de cette maison.

Ils se sont plaints à plusieurs reprises de la bureaucratie à la Bundeswehr. Et là aussi nous devrons nous demander: quelle règle est encore nécessaire? De nombreux règlements ont été abolis récemment. Bien sûr, moins de réglementation signifie évidemment plus de responsabilité.

Ils ont répondu au souhait d’un budget pour les commandants; il viendra. Je crois que, suivant l’idée du leadership interne et des tactiques contractuelles, il est juste que nous ayons confiance mais que nous attendions également des responsabilités au niveau de la prise de décision de chacun; parce que la responsabilité est une tâche ardue. J’aimerais que nous examinions de manière critique nos relations avec une personne qui commet une erreur, qu’il s’agisse du volet civil ou militaire de nos forces armées. Avons-nous la bonne culture pour que quelqu’un assume cette responsabilité, l’accepte, l’exige? Je n’en suis pas si sur. L’un à mon avis requiert l’autre, qui a également quelque chose à voir avec la confiance et à la fin avec le leadership intérieur.

Un exemple du sujet de la réduction de la bureaucratie: nous avons discuté à plusieurs reprises du processus de candidature et du recrutement dans les forces armées. La fiche personnelle a été réduite de 10 à 4 pages, les documents de candidature de 13 à 7 pages. Et nous devrons probablement l’examiner à nouveau à l’occasion: peut-être trouverons-nous une autre demi-page que nous pourrons mettre en valeur. Juste comme exemple de ce que nous voulons faire dans le futur.

Il reste encore beaucoup à dire sur votre engagement contre l’extrémisme dans nos forces armées. Je suis heureux et reconnaissant que nous convenions que 99% de nos soldats sont fidèles et servent leur serment. Je suis heureux et reconnaissant que vous soyez le point de contact, non seulement pour les hommes et les femmes des forces armées, mais également pour le ministère et le Parlement, pour l’ensemble du gouvernement et également pour le ministre des Finances fourni suffisamment de ressources financières pour remplir notre mission.

En fin de compte – et ceci est ma dernière phrase – Ils incarnent, que je trouve personnellement une idée centrale du développement du leadership. Baudissin a exprimé ainsi: Le soldat dans les forces armées doivent éprouver ce qu’il est de défendre avec courage. – Vous êtes un bloc de construction de la démocratie libérale, société ouverte, les valeurs et la façon dont nous vivons tous les jours que nos soldats sont prêts à défendre. Et donc je vous remercie beaucoup pour votre travail.

