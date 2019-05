French News: Économie d’énergie dans la production de produits chimiques

Source: Fraunhofer-GesellschaftPlastique, Détergent, Engrais – ces substances sont devenues indispensables dans notre vie quotidienne. Aussi différents soient-ils, ils ont un point commun: ils sont fabriqués à partir de certains produits chimiques de base qui produisent en masse l’industrie chimique. Cependant, il faut beaucoup d’énergie pour cela: la production de produits chimiques représente 20% des besoins énergétiques commerciaux totaux de l’Europe. Si cela réussit, cela protégera à la fois l’environnement et les budgets des entreprises. Les essais et erreurs sont éliminés, car le produit risque alors de ne plus répondre aux exigences de qualité et n’est pas à vendre. Les pertes seraient incalculables. Outil d’analyse: économiser beaucoup d’énergie Un modèle décrivant de manière exhaustive les processus complexes a été développé par l’équipe autour de Priv.-Doz. Dr. Michael Bortz et le professeur Karl-Heinz Küfer du Fraunhofer ITWM à Kaiserslautern. Pour cela, ils reçoivent le prix Joseph von Fraunhofer. “Nos algorithmes cartographient les processus proches de la réalité, ce qui nous permet de décrire les processus de production tout au long du cycle de vie”, explique Bortz, physicien et responsable du département Fraunhofer ITWM. “Dans une usine de production existante, nous pourrions déjà économiser 10% de l’énergie.” La société de produits chimiques BASF et la société suisse de produits chimiques et pharmaceutiques Lonza Group AG utilisent déjà le logiciel. Il est disponible quotidiennement pour des centaines d’ingénieurs. Approche hybride: modèles et données de processus vont de pair “Pour notre analyse, nous avons mis en parallèle deux choses: premièrement, les lois physiques que nous avons présentées dans un modèle – c’est-à-dire l’expertise en thermodynamique processus. Et deuxièmement, les données que différents capteurs déterminent pour le processus de mesure, par exemple la température et la pression. Nous les utilisons sans données physiques “, explique Küfer, chef de division à l’ITWM Fraunhofer. Jusqu’à présent, ces données de capteur sont déjà utilisées pour surveiller les processus et pour pouvoir réagir à temps, par exemple si la pression ou la température s’écartent. L’équipe autour des deux chercheurs soulève ce “trésor de données” par des méthodes d’apprentissage automatique qui incluent, par exemple, la formation de réseaux de neurones artificiels. Les modèles et les données de processus se complètent de manière rentable.Les possibilités d’application ne se limitent pas à l’industrie chimique, mais il faut s’attendre à des avantages partout, où les processus comportant un grand nombre de facteurs d’influence doivent être contrôlés – et pas seulement les mesures ou les données de processus décrites. partir. Selon le plan des chercheurs, à long terme, le système devrait devenir capable de fonctionner en temps réel.

